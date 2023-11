Supersport-WM 2024: Die besten Plätze sind vergeben

Während das Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2024 feststeht, formiert sich allmählich auch das der Supersport-WM. Welche Teams ihre Fahrer bereits bestätigt haben.

In diesem Jahr waren 22 Piloten fix in die Supersport-WM eingeschrieben, hinzukamen acht weitere Fahrer der WorldSSP-Challenge, die nur die Europarennen bestritten haben. Es wird erwartet, dass das Teilnehmerfeld der Supersport-WM 2024 einen ähnlichen Umfang haben wird. In elf Teams stehen 15 Piloten für die kommende Saison bereits fest.

Es ist davon auszugehen, dass Ducati zahlenmäßig der dominierende Hersteller sein wird. Angeführt von Aruba-Pilot Adrian Huertas könnte ein Drittel des Feldes die Panigale 955 V2 einsetzen. Schon jetzt sind fünf Ducati-Piloten bestätigt.

Ähnlich viele Yamaha R6 sind wahrscheinlich, bisher hat aber nur das Team Ten Kate Top-Pilot Stefano Manzi und Glenn van Straalen unter Vertrag genommen.

Bei MV Agusta stehen dagegen alle vier Piloten fest. Marcel Schrötter ist das Aushängeschild des offiziellen Teams Reparto Corse, Federico Caricasulo das von MotoZoo.

Drei Kawasaki-Teams werden nur jeweils einen Fahrer einsetzen; ob weitere Teams hinzukommen, ist fraglich. Findet Puccetti-Pilot Can Öncü zu seiner früheren Stärke zurück, ist der Türke ein potenzieller Titelkandidat.

Das PTR-Team wird auch im nächsten die einzigen Triumph einsetzen, für die am Donnerstag Tom Booth-Amos und Ondrej Vostatek bestätigt wurden.

Einziger Hersteller, der noch keinen Fahrer nominiert hat, ist Honda. Bei Petronas MIE werden Ibrahim Norrodin und Khairul Idham Pawi gute Chancen zugerechnet. Die beiden Malaysier hatten ihn diesem Jahr verletzte Piloten ersetzt bzw. traten als Gaststarter an.