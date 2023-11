Mode de vie de la plupart des pilotes Supersport : Modeste

Le sport automobile est un hobby coûteux et exigeant, d'autant plus pour un professionnel. En effet, pour être compétitif dans un championnat du monde, il faut être au top de sa forme physique et s'entraîner tous les jours. Il n'y a pas de temps pour une relation de travail normale. Et en dehors des meilleures équipes de pointe et des meilleures catégories, les salaires permettant de gagner sa vie ou même de nourrir une famille sont rares. Dans des séries comme le championnat du monde Supersport, de nombreux pilotes doivent même contribuer au budget des équipes pour obtenir une place.

Nos collègues de Paddock-GP ont demandé à Valentin Debise s'il pouvait vivre de son travail. Le Français a effectué cette année sa première saison complète en championnat du monde Supersport et a terminé cinquième du championnat avec le team Yamaha GMT94.



"En vivre - cela dépend. C'est très variable, car cela dépend de la nationalité, du nombre de sponsors personnels et ainsi de suite. Cette année, j'ai reçu un salaire au GMT94. Ce n'était pas beaucoup, mais au moins j'étais payé", a raconté le jeune homme de 31 ans. "A côté de cela, j'ai des sponsors personnels, mais j'investis 90 pour cent, probablement plutôt 95 pour cent, dans mon entraînement et non dans la vie normale. Je n'ai vraiment pas un style de vie extravagant. En dehors des entraînements de moto, qui me coûtent un paquet d'argent, je ne dépense pas grand-chose d'autre".

Debise regarde avec un peu d'envie ses collègues pilotes de course qui ont une plus grande marge de manœuvre financière.



"Un Dominique Aegerter a beaucoup de sponsors en Suisse. Il va gagner de l'argent, même s'il s'entraîne peu. Mais des pilotes comme lui, il n'y en a pas beaucoup dans le paddock, je l'ai déjà découvert", décrit Debise. "Il n'y en a pas beaucoup non plus qui peuvent s'entraîner intensivement. Les coureurs turcs s'entraînent beaucoup, mais pour eux, le gouvernement paie tout ce qui facilite les choses. C'est donc très variable et cela dépend beaucoup des partenaires individuels et de son style de vie".

La modestie n'est donc pas seulement une vertu, mais une nécessité.