Lo stile di vita della maggior parte dei piloti Supersport: Modesto

Il motorsport è un hobby impegnativo e costoso, ancor più per un professionista. Dopotutto, per essere competitivi in un campionato mondiale, è necessario essere in ottime condizioni fisiche e allenarsi ogni giorno. Non c'è tempo per un normale rapporto di lavoro. E a parte i migliori team e le migliori categorie, non ci sono quasi stipendi che permettano di vivere o di mantenere una famiglia. In serie come il Campionato mondiale Supersport, molti piloti devono addirittura contribuire al budget delle squadre per assicurarsi un posto.

I nostri colleghi di Paddock-GP hanno chiesto a Valentin Debise se riesce a vivere del suo lavoro. Il francese ha corso quest'anno la sua prima stagione completa nel Campionato del Mondo Supersport e si è classificato quinto nel Campionato del Mondo con il team Yamaha GMT94.



"Per vivere di questo lavoro, dipende. Varia molto, perché dipende dalla nazionalità, da quanti sponsor personali hai e così via. Quest'anno ho ricevuto uno stipendio da GMT94. Non era molto, ma almeno venivo pagato", ha detto il 31enne. "Ho anche degli sponsor personali, ma spendo il 90%, probabilmente più del 95%, per l'allenamento e non per la vita normale. Non ho uno stile di vita stravagante. A parte l'allenamento in moto, che mi costa molto, non spendo molto altro".

Debise guarda con un po' di invidia i suoi compagni di gara che hanno un maggiore margine di manovra finanziario.



"Dominique Aegerter ha molti sponsor dalla Svizzera. Guadagnerà soldi, anche se non si allena molto. Ma non ci sono molti piloti come lui nel paddock, l'ho già scoperto", ha detto Debise. "E non ce ne sono nemmeno molti in grado di allenarsi intensamente. I cavalieri turchi si allenano molto, ma per loro il governo paga tutto, il che rende tutto più facile. Quindi è molto diverso e dipende molto dai singoli partner e dal loro stile di vita".

La modestia non è quindi solo una virtù, ma una necessità.