Estilo de vida da maioria dos pilotos de Supersport: Modesto

Muitas equipas exigem agora que um piloto traga dinheiro consigo para poder correr uma época no Campeonato do Mundo de Supersport. O francês Valentin Debise dá-nos uma ideia da sua situação.

O desporto automóvel é um passatempo dispendioso e desafiante, ainda mais para um profissional. Afinal de contas, para ser competitivo num campeonato mundial, é preciso estar em excelente condição física e treinar todos os dias. Não há tempo para uma relação de trabalho normal. E, para além das melhores equipas de topo e das melhores categorias, quase não há salários que permitam ganhar a vida ou mesmo sustentar uma família. Em séries como o Campeonato do Mundo de Supersport, muitos pilotos têm mesmo de contribuir para o orçamento das equipas para poderem garantir um lugar.

Os nossos colegas da Paddock-GP perguntaram a Valentin Debise se consegue viver do seu trabalho. O francês fez a sua primeira época completa no Campeonato do Mundo de Supersport este ano e terminou em quinto lugar no Campeonato do Mundo com a equipa Yamaha GMT94.



"Viver do trabalho - depende. Varia muito, porque depende da nacionalidade, do número de patrocinadores pessoais e assim por diante. Este ano recebi um salário na GMT94. Não era muito, mas pelo menos pagavam-me", disse o jogador de 31 anos. "Também tenho patrocinadores pessoais, mas gasto 90%, provavelmente mais de 95%, nos meus treinos e não na vida normal. Não tenho um estilo de vida extravagante. Para além do treino de mota, que me custa muito dinheiro, não gasto muito mais".

Debise olha com alguma inveja para os seus colegas pilotos que têm mais margem de manobra financeira.



"Dominique Aegerter tem muitos patrocinadores da Suíça. Ele vai ganhar dinheiro, mesmo que não treine muito. Mas não há muitos pilotos como ele no paddock, isso já eu descobri", diz Debise. "Também não há muitos que possam treinar intensivamente. Os cavaleiros turcos treinam muito, mas para eles o governo paga tudo, o que torna tudo mais fácil. Portanto, é muito diferente e depende muito dos parceiros individuais e do seu estilo de vida."

Por isso, a modéstia não é apenas uma virtude, mas uma necessidade.