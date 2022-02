Eisspeedway-GP: Nikita Bogdanov (20) jetzt Topfavorit

Der zweite Grand Prix der Eisspeedway-WM am Sonntag in Togliatti brachte keine Überraschungen: Nikita Bogdanov gewann erneut, diesmal vor drei russischen Landsleuten. Hans Weber wurde guter Sechster.

Tag 2 der Eisspeedway-Weltmeisterschaft in Togliatti brachte einen deutlich Abfall gegenüber dem Auftakt am Samstag: Die Russen waren erneut nicht zu schlagen, Hans Weber schaffte es diesmal «nur» auf Rang 6.



Weil die gesamte russische Eiselite an Verletzungen laboriert, hatte der junge Nikita Bogdanov relativ leichtes Spiel und gewann auch diesmal recht ungefährdet das Finale. Würde die WM nicht in Heerenveen fortgesetzt, wäre der Rookie aus Krasnikovs Schule in Ufa jetzt schon Weltmeister. «Mir wäre lieber, wenn das Rennen in Heerenveen stattfindet, denn zum einen wäre das interessanter für eine Weltmeisterschaft. Zum anderen möchte ich auch einmal im Ausland fahren und nicht nur in Russland», sagte der smarte Neuling in der Weltelite.

Dmitry Koltakov, am Samstag Fünfter, schaffte ein kleines Comeback als Zweiter, obwohl er noch immer an seiner Schulterverletzung laboriert. Igor Kononov, der sich letzten Sommer beim Motocross beide Beine gebrochen hat, kam erneut aufs Treppchen. Für Dmitry Khomitsevich, der weiterhin durch seine Schlüsselbeinverletzung behindert wird, blieb im Finale wieder nur Platz 4. Beim Versuch auf Platz 2 vorzufahren, stellte es den Piloten aus Kamensk so auf, dass er den dritten Platz noch an Kononov verlor.

Schon 8 Läufe vorher (Heat 13 am Sonntag) hatte er großes Glück, als sein Motor auf der Geraden festging. Khomitsevich stürzte und der folgende, für Nikita Toloknov aufgerückte Ivan Kuzhin konnte nicht ausweichen, überschlug sich und zog sich eine schlimme Arterienverletzung zu. Er kam ins Krankenhaus, wo Toloknov seit Samstag liegt und bereits operiert ist. Er hatte sich bei seinem Sturz schwer am Fuß verletzt und ebenfalls viel Blut verloren – seine Saison ist beendet.

Hans Weber verlor seine Möglichkeit, noch einmal ins Finale zu kommen, schon in seinem zweiten Lauf, in dem er hinter Kuzhin, Koltakov und dem erstarkten Schweden Martin Haarahiltunen punktelos blieb. Mit einem Sieg und drei zweiten Plätzen wurde der «Eishans» noch Sechster und damit erneut bester Nicht-Russe: «Am Anfang bin ich mit dem Eis nicht zurechtgekommen. Es war irgendwie schwierig. Ich habe den Fehler gemacht, ich hätte es nicht verhalten angehen dürfen, sondern attackieren müssen. Im letzten Lauf dachte ich, jetzt ist es egal, ich habe angegriffen und dann wenigstens den Kononov geschlagen.»

Franz Mayerbüchler sammelte mit fünf Punkten mehr als am Samstag, ist aber dennoch mit seinem zweiten Grand Prix nicht zufrieden: «Unterm Strich war es eine gute Erfahrung. Es war ein schwieriger Tag, das Eis war anders. Da musste man richtig mit Druck angreifen, aber dazu war ich zu zögerlich. Ich hatte kein Gefühl für das Motorrad. Aber es hat sich rentiert, hierher zu kommen, um Erfahrung sammeln zu können.»

Franky Zorn, der nur mit einem Motorrad und nur noch mit einem Motor im Rennen war, konnte das Sonntagsrennen nicht beenden. Nach zwei letzten Plätzen gab er auf, sodass ab diesem Moment nur noch 15 Fahrer im Rennen waren: «Ich habe mich am Samstag am Fuß verletzt, als Riihimäki gefühlt zum zwangstigsten Mal gestürzt ist. Mein Fuß war zwischen dem Steigbügel und seinem Motorrad. Der Steigbügel ist abgerissen. Ich hatte Gott sei Dank den Daytona-Schuh an. Er hat innen eine Carbonverkleidung, die war total zerfetzt. Ohne den Schuh weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Es ging dann aber auch mit Schmerztabletten nicht mehr.»

Sollte der WM-Event in Heerenveen wegen behördlicher Corona-Verbote nicht durchführbar sein, wäre Bogdanov Weltmeister und Hans Weber WM-Fünfter wie bei seiner besten Platzierung 2019. Doch nicht nur das 20-jährige Talent Bogdanov hofft auf eine Fortsetzung.

Ergebnisse Eisspeedway-WM-Finale 2 Togliatti/RUS:

1. Nikita Bogdanov (RUS), 15-3 Punkte

2. Dmitry Koltakov (RUS), 11-2

3. Igor Kononov (RUS), 13-1

4. Dmitry Khomitsevich (RUS), 11-0

5. Dinar Valeev (RUS), 10

6. Hans Weber (D), 9

7. Martin Haarahiltunen (S), 4

8. Ivan Kuzhhin (RUS), 8

9. Igor Saydullin (RUS), 7

10. Lukas Hutla (CZ), 5

11. Franz Mayerbüchler (D), 5

12. Jasper Iwema (NL), 5

13. Aki Ala-Riihimäki (FIN), 4

14. Ove Ledström (S), 3

15. Max Koivula (FIN), 2

16. Franz Zorn (A), 0

WM-Stand nach 2 von 4 Rennen:

1. Bogdanov, 40 Punkte

2. Igor Kononov 34

3. Dmitry Koltakov 30

4. Dmitry Khomitsevich 30

5. Hans Weber 25

6. Dinar Valeev 22

7. Ivan Kuzhin 20

8. Martin Haarahiltunen 14

9. Jasper Iwema 14

10. Igor Saidullin 13

11. Lukas Hutla 10

12. Ove Ledström 10

13. Franz Zorn 9

14. Franz Mayerbüchler 8

15. Nikita Toloknov 6

16. Aki Ala-Riihimäki 5

17. Max Koivula 2