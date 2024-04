Haarahiltunen Weltmeister – Niedermaier Vize 07.04.2024 - 18:43 Von Manuel Wüst

© David Reygondeau Martin Haarahiltunen wurde in Heerenveen zum dritten Mal in Folge Weltmeister

Die deutschen Hoffnungen gingen nicht in Erfüllung. In Lauf 16 schlitterte Max Niedermaier in die Strohballen und wurde am Ende Vize-Weltmeister. Stefan Svensson gewann den GP, Martin Haarahiltunen wurde Weltmeister.