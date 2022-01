Erzberg Festival im Juni 2022: Schon 1200 Anmeldungen

Nach einer Pause von zwei Jahren soll das berüchtigte Erzbergrodeo im Juni 2022 wieder unter normalen Voraussetzungen über die Bühne gehen – im Vorfeld ist das Interesse enorm.

In knapp 140 Tagen wird in der Region um den Erzberg wieder alles Kopf stehen. Die mittlerweile 26. Ausgabe des Red Bull Erzbergrodeos, der Hard-Enduro-Klassiker schlechthin, ist für den 18. bis 20. Juni geplant und soll in der Steiermark endlich wieder unter einigermaßen normalen Umständen über die Bühne gehen.

Erzberg-Mastermind Karl Katoch freut sich über den großen Zuspruch: «Wir stehen zurzeit bei 1200 angemeldeten Teilnehmern aus ganz Europa. Mit interessierten Fahrern von anderen Kontinenten sind wir in intensivem Kontakt, da müssen wir die Corona-bedingte Entwicklung mit etwaigen Reisebeschränkungen abwarten.»

Katoch ist optimistisch: «Wir dürfen davon ausgehen, dass wir bis April ein brechend volles Startfeld mit den gewohnt prominenten Namen für das Red Bull Erzbergrodeo erreicht haben werden. Das Erzbergrodeo wird 2022 als Lauf zur FIM Hard Enduro World Championship für zusätzliche Brisanz sorgen.»

Der bereits im Jahr 2021 angelaufene Kartenvorverkauf entwickelt sich ebenfalls sehr erfolgreich. «Auf redbullerzbergrodeo.com herrscht reges Interesse an den Besucher-Tickets», freut sich Organisationsleiter Mark Schilling. «Wir merken, dass die Fans endlich wieder Dirtbike-Action live vor Ort erleben möchten. Vor allem VIP-Pakete sind sehr beliebt, da sie ein besonders exklusives Erlebnis bieten.»