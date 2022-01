Dakar-Sieger Sam Sunderland (GASGAS): Kopf platzte

Um 3:27 min rettete Sam Sunderland auf Etappe 12 der Dakar 2022 seinen zweiten Gesamtsieg bei der härtesten Rallye ins Ziel. Der GASGAS-Pilot war sich nicht sicher, ob er es tatsächlich geschafft hat.

Die zwölfte Etappe der 44. Dakar-Ausgabe war ein knackiger Sprint über 164 km, der es aber auch hinsichtlich der Navigation in sich hatte. Als Etappensieger am Vortag musste Leader Sam Sunderland (GASGAS) den letzten Renntag eröffnen, hatte aber einen Vorsprung von fast sieben Minuten auf den Dakar-Zweiten Pablo Quintanilla (Honda).

Das Problem: Im Fernduell fährt man praktisch blind, Zeiten seiner Gegner bekommt man nicht mitgeteilt. Somit stand der GASGAS-Pilot bis zum Ziel gehörig unter Stress.



«Die letzte Etappe war so schwierig und so stressig … es war viel zu navigieren und es gab einige knifflige Notizen. Ich war ein paar Mal etwas verwirrend und nicht sicher, ob ich den richtigen Weg eingeschlagen habe. Ehrlich, mein Kopf war kurz vor dem Explodieren», sagte Sunderland erleichtert. «Jetzt kann ich nicht glücklicher sein. Die letzten zehn Minuten war ich mir nicht sicher, ob ich gewonnen habe. Als man es mir sagte, wurde ein Traum wahr. Ich hatte eine ziemlich harte Saison, aber wenn du die Dakar gewinnst, ist es alle Mühen wert. Es ist so schön.»

Für Sunderland ist es der zweite Sieg bei der Rallye Dakar. Erstmals triumphierte der 32-Jährige 2017 im Red Bull KTM Team. GASGAS nimmt erst seit 2020 an der härtesten Rallye teil und feierte beim dritten Anlauf den ersten Sieg.



Da die Motorräder von GASGAS und KTM nahezu identisch sind, ist es auch ein Sieg der für 2022 neu entwickelten KTM 450 Rally.