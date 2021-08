Mattias Ekström: «Ein gut organisiertes Chaos» 28.08.2021 - 09:20 Von Rob La Salle

© Cupra Ekström: «Ohne Zweifel werden viele Menschen denken: Das ist aber nicht gerade die Formel 1!»

Am 28. und 29. August geht Cupra-Markenbotschafter Mattias Ekström beim Arctic X Prix in Grönland an den Start. Ekström zeigt vorher, wie es ihm in der neuen Elektrorennserie ergeht.