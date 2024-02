Überraschung: Honda leistet sich weiteres Werksteam

Honda setzt mit einem neu formierten E-Enduro-Cross-Werksteam gegenüber der Konkurrenz ein Ausrufezeichen und wird damit 2024 im E-Xplorer-World-Cup antreten.

Die Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte des größten Motorradherstellers, wird mit der «CR Electric Proto», ein elektrifizierter Motocross-E-Renner, im Rahmen des E-Xplorer-World-Cups gegen teils exotische Mitbewerber antreten. Dafür wurde von den Japanern sogar ein eigenes Werksteam aus dem Boden gestampft.

Als Teamchef der Honda-Truppe fungiert der ehemalige spanischen Enduro- und Rallye-Star Ruben Faria. Als Fahrer für die CR Electric Proto wurden die Italienerin Francesca Nocera sowie der spanische Honda-Rallye-Senkrechtstarter Tosha Schareina verpflichtet. Der Auftakt zur E-Serie geht bereits am 16./17. Februar im japanischen Osaka über die Bühne. Die weiteren geplanten Stationen sind Norwegen, Frankreich, die Schweiz mit Crans-Montana und Indien.

Neun weitere Teams werden in der Serie vertreten sein, die laut Regelbuch jeweils mit einer Frau und einem Mann bestückt sein müssen. Für 2024 gibt es zwei Klassen: Eine Kategorie für Hyperbikes mit Standardbereifung und 7 kwh Leistung und eine GT-Klasse für leichtere Motorräder. Honda tritt mit der CR Electric Proto bei den Hyperbikes an.

In der E-Rennserie werden ein Qualifying über zehn Minuten sowie drei Rennen über jeweils die gleiche Dauer absolviert. Dazu folgt an jedem Schauplatz ein Play-Off-Rennen für die vier besten Teams.

Das Honda-Bike wiegt 112 Kilogramm. Das Motorrad wurde vom ehemaligen US-Honda-Werksfahrer Trey Canard getestet und im vergangenen Herbst in Japan bei der All Japan Motocross Championship erstmals im Rahmen eines nationalen Motocross-Events eingesetzt. Damals sorgte Canard mit zwei von drei möglichen Holeshots für Aufsehen.

Im E-Xplorer-World-Cup ist bei den Damen die Italienerin Kiara Fontanesi im französischen KTM-Team von Gravity die Bekannteste. Bei den Herren trifft dies auf Freestyler Robbie Madison zu, der im australischen Maddwill-Team eine Surron EBMX steuern wird.

2024 sehen wir von Honda Werksteams in den WM-Serien MotoGP, SBK, Rallye, MXGP und Trial sowie in der US-Supercross- und -Motocross-Meisterschaft, beim Suzuka Eight Hours und im E-Xplorer-Weltcup.