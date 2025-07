Honda überrascht: Ein neuer Werksfahrer steht fest

Mehr und mehr fallen in der Superbike-WM die Würfel: Nach Bimota, Ducati, Kawasaki und Yamaha hat auch Honda seinen ersten Fahrer für 2026 verpflichtet. Die Wahl fiel erneut auf einen Moto2-Piloten.

Seit vier Jahren tritt Honda in der Superbike-WM mit den Spaniern Iker Lecuona und Xavi Vierge an. Ihre Verpflichtung war damals eine Überraschung: Lecuona hat weder in seinen zwei MotoGP-Jahren noch in den fünf vorangegangenen Saisons in der Moto2 Bäume ausgerissen. Auch Vierge kam in der mittleren GP-Kategorie nie über Gesamtrang 10 hinaus, ihm gelangen in sechs kompletten Saisons vier Podestplätze.



2020 kehrte die Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte des größten Motorradherstellers, in die Superbike-WM zurück. Seither wurden lediglich fünf Podestplätze errungen – ein Trauerspiel.



Den letzten Honda-Sieg schaffte Nicky Hayden im Regenchaos von Sepang 2016, der letzte Triumph im Trockenen gelang Jonathan Rea 2014 in Portimao. Um einen WM-Titel zu finden, muss man in der Statistik bis ins Jahr 2007 zurückblättern, als James Toseland gewann.



Honda hat seit 2020 viel gearbeitet und entwickelt, doch um gegen die anderen Hersteller bestehen zu können, braucht es auch einen Ausnahmefahrer. Es sind Könner wie Jonathan Rea, Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega, die seither den Unterschied ausmachten.



Selbst Experten trauen sich nicht zu sagen, ob bei Honda die Fahrer besser sind als das Motorrad – oder umgekehrt.



«In so einem Fall braucht es frisches Blut, nur so bekommst du eine Standortbestimmung», sagte ein Teamchef eines Mitbewerbers zu SPEEDWEEK.com.



Zu dieser Erkenntnis ist auch Honda gelangt und hat den ersten Fahrer für 2026 verpflichtet. Die Wahl fiel erneut auf einen langjährigen Moto2-Piloten mit wenig Erfahrung auf großen Maschinen und mit ausgefeilter Elektronik: Jake Dixon.



Der inzwischen 29-jährige Engländer wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit der MotoGP in Verbindung gebracht, schaffte aber nie den Aufstieg. Er hat in der mittleren Hubraumklasse 6 Siege, 19 Podestplätze und 8 Pole-Positions erobert, seit 2022 beendete er die WM auf den Rängen 6, 4 und 8. Derzeit liegt er hinter den Spaniern Gonzalez, Canet und dem Brasilianer Moreira auf der vierten Position.



Damit gibt es eine Werksoption weniger für die Weltmeister Rea und Bautista, die noch keinen Job für nächstes Jahr haben.

Folgende Fahrer sind für die Superbike-WM 2026 bestätigt:



Bimota: Alex Lowes (GB), Axel Bassani (I)



Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)



Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I)



Aruba.it Ducati: Nicolo Bulega (I)



Barni Ducati: Yari Montella (I)



Motocorsa Ducati: Ryan Vickers (GB)



Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)