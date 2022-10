Live-Ticker Suzuka-GP: Verstappen vor zweitem Titel

Grand Prix von Japan auf dem Suzuka Circuit: Zweite Chance für den Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen, seinen WM-Titel erfolgreich zu verteidigen. Wir halten Sie über die ganze Action auf dem Laufenden.

«Ich werde ein perfektes Rennen brauchen, um meinen zweiten Titel zu holen.» Das hat Red Bull Racing-Star Max Verstappen am Tag vor dem Grossen Preis von Japan gesagt. Der 25-jährige Niederländer muss mit bester Rennrunde gewinnen, dann ist er nicht mehr einzuholen – ungeachtet der Ergebnisse seiner letzten beiden Titelrivalen, Charles Leclerc (Ferrari) und Sergio Pérez (Red Bull Racing).

Am Freitag hatte sich bei Regen gezeigt: Die Karten werden komplett neu gemischt. Und erneut könnte das Wetter jetzt das Zünglein an der Waage spielen. Wie sich Verstappen gegen die starken Ferrari-Fahrer Leclerc und Carlos Sainz schlägt, welche Kapriolen das Wetter macht und alles Weitere aus Japan können Sie hier in unserem Live-Ticker verfolgen.