Live-Ticker Monaco-GP: Verstappen jagt zweiten Sieg

​Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen will seinen zweiten Sieg beim prestigeträchtigen Monaco-GP erringen, nach 2021. Lesen Sie hier, wie sich das Traditionsrennen im Fürstentum an der Côte d'Azur entwickelt.

Rein statistisch durfte Max Verstappen dem Grand Prix in seiner Heimatstadt Monte Carlo guten Mutes entgegensehen: 30 Mal ist der Grosse Preis von Monaco von Pole-Position aus gewonnen worden. 18 Mal triumphierte der Fahrer von Startplatz 2, an diesem Tag also Fernando Alonso. 20 Mal siegte ein Fahrer aus Startreihe 2 oder von weiter hinten.

Max Verstappen ist aber auf der Hut: «Ich gehe mit Ruhe ins Rennen. Denn wir wissen, dass wir ein gutes Auto haben. Nun gilt es, kühlen Kopf zu bewahren.»

«Doch ich brauche zunächst mal einen sauberen Start. Dann haben wir eine kurze Anfahrt zur ersten Kurve. Ich muss höllisch aufpassen, denn hier kann bekanntlich viel passieren. Safety-Car-Phasen, chaotische Rennverläufe, Regen, wir haben schon beinahe alles erlebt.»

Was davon alles auf Verstappen zukommt, das können Sie hier in unserem Live-Ticker verfolgen.