Live-Ticker Sprint-Quali USA: Spannender Mehrkampf

Max Verstappen auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas)

​Das Abschlusstraining zum Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas hat gezeigt: Ferrari, Mercedes und McLaren können es mit Red Bull Racing aufnehmen. Eine tolle Ausgangslage für die Sprint-Qualifikation.

Begeisterung bei den Tifosi am Freitag auf dem Circuit of the Americas ausserhalb von Austin (Texas): Charles Leclerc erzielte mit seinem Ferrari die Pole-Position für den Grossen Preis der USA, knapp vor Lando Norris (McLaren) und Lewis Hamilton (Mercedes). Max Verstappen kämpfte mit Abstimmungsproblemen und machte auf seiner besten Runde zwei Fehler, danach strichen ihm die FIA-Regelhüter seine schnellste Zeit, weil er mit seinem Red Bull Racing-Rennwagen neben der Bahn war.

Damit haben wir für die Qualifikation zum Samstag-Sprint eine überaus leckere Ausgangslage: Weil die Teams am Freitag nur eine Stunde Zeit hatten, um die Abstimmung ihrer Rennwagen zu verfeinern, kam es zu einigen Überraschungen – Fernando Alonso schon im ersten Quali-Segment out, Verstappen am Ende nur Sechster – und das Feld liegt dicht beisammen. Das macht Appetit auf das kurze Training zum Sprint, das um 19.30 europäischer Zeit losgeht (12.30 Uhr in Texas).

Hier in unserem Live-Ticker halten wir Sie über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden.