Live-Ticker Mexiko-GP: Ferrari gegen Verstappen 29.10.2023 - 19:50 Von Mathias Brunner

© LAT Max Verstappen jagt Ferrari im Kampf um den Sieg in Mexiko

​Vor dem Mexiko-GP: Wie in Belgien, Italien und den USA muss sich Max Verstappen beim Start hinter Ferrari anstellen. Aber am Ende hatte Max die Nase vorn. Lesen Sie im Live-Ticker, wie das in Mexiko verläuft.