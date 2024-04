Max Verstappen: USA-Helm für Miami, Austin, Las Vegas

​Formel-1-Champion Max Verstappen (26) tritt bei den WM-Läufen in den USA in neuen Helmfarben an, also in Miami, Austin und Las Vegas. Der Niederländer: «Ich wollte etwas ganz Anderes machen.»

Noch bevor der Formel-1-Tross nach Florida jettet, zeigt Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen seinen Fans, mit welchem Helm-Design er 2024 an den GP-Wochenenden auf US-amerikanischem Boden antritt, also im Mai in Miami, im Oktober in Austin sowie im November in Las Vegas.

Verstappen sagt auf seinem eigenen YouTube-Kanal: «Dieser Helm ist für die Rennen in den USA. Ich wollte etwas ganz Anderes machen. In den vergangenen Jahren haben wir dazu tendiert, für jedes GP-Wochenende einzeln ein frisches Design auszutüfteln. Nun dachte ich – es wäre doch mal cool, bei allen drei USA-GP mit den gleichen Farben zu fahren.»

«Bei den drei Rennen in Amerika stechen für mich die Fans hervor. Sie sind überaus leidenschaftlich und lieben Racing generell, weit über die Formel 1 hinaus. Wir versuchen, ihnen eine so gute Show wie möglich zu bieten, und ich spüre, dass sie das zu schätzen wissen.»

«Wir fahren auf einzigartigen Strecken und an aufregenden Orten, wie in Miami und Las Vegas oder wie auf dem anspruchsvollen Circuit of the Americas außerhalb von Austin, Texas. Dieses Land ist so groß – Miami unterscheidet sich komplett von Austin, und Las Vegas ist auf seine Weise unvergleichlich. Ich finde es schön, verschiedene Facetten eines Landes zu erleben.»



Max weiter: «Ich mag dieses Blau, das wirkt so frisch. Am hinteren Teil des Helms habe ich die US-amerikanische Flagge platziert, ein nettes Detail.» In die Streifen der amerikanischen Landesflagge sind die Silhouetten einiger unverwechselbare Gebäude der GP-Austragungsorte integriert sowie die Palmen von Florida.



Max weiter: «Ich glaube, wir haben ein ziemlich cooles Design gefunden. Wir durften in Austin, Miami und Las Vegas schon viele schöne Stunden erleben, und ich freue mich, unsere Geschichte in den USA mit diesem Helm fortzusetzen.»



Vom Helm gibt es auf der Webpage des dreifachen Formel-1-Weltmeisters auch 1:2- und 1:4-Replicas des neuen Kopfschutzes



Sehen Sie im Video, wie Max seinen Helm präsentiert.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0