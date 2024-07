Live-Ticker Belgien-Quali: Wer meistert Wetter-Chaos?

​Das war zu befürchten: Das Abschlusstraining zum Grand Prix von Belgien findet auf nasser Bahn statt. Hier im Live-Ticker servieren wir die wichtigsten Momente von der Traditionsstrecke in den Ardennen.

Regen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps, das ist Risiko und Chance zugleich: Auf nasser Bahn lassen sich Nachteile des Autos kaschieren, und auf rutschiger Strecke zählt der Fahrer mehr. Pünktlich zum dritten Training begann es zu schütten, der Formel-2-Sprint konnte nicht stattfinden, markante Besserung erst am späteren Samstagabend.

Das Schwierige an diesem Samstag, 27. Juli: Es ist damit zu rechnen, dass auf einen nassen Samstag ein trockener Sonntag folgt. Das erfordert einen kniffligen Kompromiss in Sachen Abstimmung. Wer opfert hier Speed in der Qualifikation, um fürs Rennen besser aufgestellt zu sein? Wir werden es am Sonntag wissen.

Was bereits jetzt feststeht: Egal, welchen Rang Max Verstappen in der Quali erreicht, er wird in der Startaufstellung um zehn Ränge zurückgereicht – wegen des Einbaus frischer Motorteile.

