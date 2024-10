David Coulthard: Roadtrip durch Schweden und Dänemark

Der Formel-1-Star aus Schottland legte sich mit den Rallycross-Brüdern Timmy und Kevin Hansen an

Formel-1-Veteran David Coulthard machte sich unlängst auf eine ganz besondere Reise auf: Der Schotte unternahm einen Roadtrip durch Schweden und Dänemark, um einige Fans zu überraschen.

Um die Formel-1-Fans in Schweden und Dänemark zu belohnen, hat Red Bull-Markenbotschafter und GP-Veteran David Coulthard auf eine ganz besondere Fahrt unternommen: Die Formel-1-Legende unternahm einen Roadtrip in einem GP-Renner durch Schweden und Dänemark. Die Stationen, an denen er Halt machte, wurden von lokalen Fans vorgeschlagen.

Der Schotte überraschte die lokalen Fans und kam auf seiner Tour nicht nur an weltbekannten Städten wie Stockholm und Kopenhagen vorbei. Er besuchte auch den «Scandinavian Raceway», auf dem in den 1970er-Jahren einst der Schweden-GP ausgetragen worden war. Als erster professioneller Formel-1-Pilot in 45 Jahren gab er auf dem historischen Rundkurs Gas.

Im YouTube-Video, das auf dieser einzigartigen Reise entstand, kommen auch die Rallycross-Fans auf ihre Kosten, denn Coulthard trat auf Landstrassen gegen die Rallycross-Brüder Timmy und Kevin Hansen an.

In Dänemark absolvierte der Formel-1-Star dann einen Besuch im Musikvideo von Rapper Lamin und machte in Kopenhagen Bekanntschaft mit den vielen Fahrrädern, für die die Hauptstadt berühmt ist. Schliesslich schloss er sich mit dem RB7 auch einer Gruppe Wikinger an.

«Es erinnert4e mich an jene Zeit, als Europa noch einen viel grösseren Anteil am WM-Kalender ausmachte. Einige der grossen Namen und Autos aus meiner Kindheit und auch davor, traten damals auf diesem Fleckchen Erde an und es war fantastisch, mit diesem Projekt die Gelegenheit zu bekommen, mich auf deren Spuren zu begeben.»

Hier gibt’s das Video von Coulthards Roadtrip zu sehen.