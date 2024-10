Live-Ticker USA-GP: Norris, Verstappen oder Ferrari?

Wer holt sich heute den Sieg in Texas?

​Den Sprint zum USA-GP bei Austin hat Max Verstappen gewonnen. Die GP-Pole schnappte sich dann Lando Norris. Ferrari hatte im Sprint das schnellste Auto. Wer aus diesem Kreis gewinnt in Texas?

Auf dem Circuit of the Americas (COTA) wissen selbst die Fahrer selber nicht, wohin an diesem 20. Oktober die Reise geht. Weltmeister Max Verstappen fuhr im Sprint zum Sieg und freut sich – Red Bull Racing ist wieder konkurrenzfähig.

Die Pole zum USA-GP schnappte sich dann Lando Norris, weil ein Unfall von George Russell zum Schluss vielversprechende Ansätze von Verstappen und der Ferrari-Fahrer zunichte machte. Im Sprint glänzte der Ferrari mit reifenschonender Balance.

Was das alles für den Traditions-GP der USA ausserhalb von Austin bedeutet, können Sie hier in unserem Live-Ticker verfolgen.