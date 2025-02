Charles Leclerc (Ferrari): «Off-Season im Schatten»

Charles Leclerc am zweiten, etwas verregneten Testtag in Bahrain

Zum Start der Saison sind bei Ferrari alle Augen auf Neuankömmling Lewis Hamilton gerichtet – und weniger auf Charles Leclerc, der in seine siebte Saison für die Scuderia geht. Warum der Monegasse das genießt.

An den ersten beiden Testtagen in Bahrain fährt Charles Leclerc den Ferrari jeweils in der Nachmittagssitzung, dreht aktuell also seine nächsten Runden mit dem neuen SF-25. Vor seinem zweiten Einsatz wagte er ein verhaltenes Zwischenfazit.

Leclerc: «Es hat sich gut angefühlt, aber bislang nichts, was einen umhaut. Es sind nur Tests und jeder versteckt seine wahre Performance. Wir testen unsere eigenen Sachen und versuchen uns, auf uns zu konzentrieren. Aber das Gefühl ist ziemlich gut. Wir hatten keine bösen Überraschungen, das ist gut, aber es ist zu früh, um die Performance zu bewerten.»

Seit Beginn dieser Saison hat Leclerc einen neuen Teamkollegen – der ihm ziemlich das Rampenlicht streitig macht. Die Augen der Formel-1-Welt sind vor allem auf Siebenfach-Weltmeister Lewis Hamilton und sein Debüt in Rot gerichtet.

Leclerc gesteht: «Für mich bedeutete es ein wenig, dass meine Off-Season im Schatten stattfand. Aber ich habe das genossen und mich auf mich selbst konzentriert und gebe alles, um beim ersten Rennen am Maximum zu sein. Ich freue mich sehr auf das Jahr und hoffe, dass wir das Jahr positiver beginnen als letztes Jahr.»

Angesprochen auf seinen eigenen Start bei Ferrari 2019 und den Start von Hamilton in dieser Saison, sagte Leclerc: «Die Situation, in der Lewis sich dem Team angeschlossen hat, ist ganz anders. Als ich zu Ferrari gekommen bin, war ich erst ein Jahr in der Formel 1, es war also noch neu für mich. Ich musste erst lernen, wie ein Team wie Ferrari in der Formel 1 arbeitet, auch wenn ich die Fabrik und so schon durch die Ferrari Driver Academy kannte.»

Der Monegasse erklärt: «Für Lewis ist natürlich ein italienisches Team neu. Aber er hat schon so viel erreicht und ist eine Legende des Sports. Es ist cool, zu sehen, wie es für ihn bei den anderen Teams war, als er so viel Erfolg hatte und wie sie gearbeitet haben. Davon haben wir viel gelernt. Und es war auch schön zu sehen, wie glücklich und aufgeregt war.»

Bahrain-Wintertest, Donnerstag, 27. Februar, 16 Uhr MEZ

01. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,348 min (101)

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,379 (45)

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,431 (56)

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,778 (71)

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,784 (52)

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,229 (36)

07. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:30,252 (86)

08. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,368 (54)

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,430 (40)

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,700 (45)

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,793 (46)

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,821 (44)

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,882 (60)

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,953 (76)

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,057 (50)

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,457 (56)

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:33.071 (69)

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,745 (56)