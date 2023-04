Highlights: GT World Challenge Europe Monza

55 GT3-Boliden starteten in das dreistündige Rennen in Monza

Der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup bot beim Saisonauftakt in Monza einen begeisternden Saisonauftakt. Die SRO hat nun ein 18-minütiges Highlightvideo veröffentlicht.

Der GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza begeisterte die GT-Fans rund um den Globus. Mit 55 Fahrzeugen startete ein riesiges Feld auf dem legendären Highspeedkurs in der Nähe von Mailand in die Saison 2023.

Die Teilnehmer boten spannendes Racing mit «Körperkontakt» unter den GT3-Boliden, spektakuläre Überholmanöver und spannende Aufholjagden. Einzig ein besseres Ergebnis von Valentino Rossi hätten sich die zahlreichen italienischen Fans gewünscht – das Fahrzeug des neunmaligen Motorradweltmeisters schied zu Beginn der zweiten Rennstunde aus, nachdem Rossi eine starke Startphase zeigte – hier erfahrt ihr mehr zum Rennen.

Highlightvideo:

Ergebnis Monza (Top 10):

1. Philipp Eng/Marco Wittmann/Nick Yelloly – ROWE Racing – BMW M4 GT3

2. Dan Harper/Max Hesse/Neil Verhagen – ROWE Racing – BMW M4 GT3

3. Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper – Iron Lynx – Lamborghini Hurácan GT3

4. Christopher Mies/Patric Niederhauser/Simon Gachet – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3

5. Ricardo Feller/Mattia Drudi/Dennis Marschall – Tresor Orange1 – Audi R8 LMS GT3

6. Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Charles Weerts – WRT – BMW M4 GT3

7. Max Hofer/Nicolas Baert/Maxime Soulet – Comtoyou Racing – Audi R8 LMS GT3

8. Alessio Rovera/Robert Shwartzman/Nicklas Nielsen – AF Corse – Ferrari 296 GT3

9. Christian Engelhart/Sven Müller/Ayhancan Güven – Dinamic GT Huber Racing – Porsche 911 GT3 R

10. Thomas Preining/Dennis Olsen/Laurin Heinrich – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R