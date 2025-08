Marc Marquez: Ducati-Test auf dem Balaton Circuit

Die Ducati-Piloten absolvierten am 5. August einen Test auf dem Balaton Park Circuit, wo die MotoGP-WM im August ihr Debüt haben wird. Mit dabei waren neben den Werksfahrern Marquez und Bagnaia auch die Satellitenteams.

Aktuell befinden sich die meisten Fahrer der MotoGP-WM in der Sommerpause. Nicht so die Ducati-Asse, die sich am 5. August auf dem neuen Balaton Park Circuit zu einem privaten Test zusammengefunden haben.

Die MotoGP wird von 22. bis 24. August erstmals in Ungarn aufschlagen. Die neue Rennstrecke befindet sich etwa 150 Kilometer Luftlinie von der Hauptstadt Budapest entfernt, am östlichen Ende des Plattensees – einem beliebten Sommererholungsgebiet in der Region. Die Rennstrecke wurde 2023 neu errichtet und hat Ende Juli bereits die Superbike-WM empfangen.

Im Rahmen des Superbike-WM-Debüts gab es gespaltene Kommentare und Feedbacks zum neuen Austragungsort. Fakt ist: Die Piste ist eng, weist zahlreiche Richtungsänderungen in Form von Schikanen auf und ist definitiv keine Highspeed-Strecke. Um sich auf dieses Layout einzustimmen, hat Ducati reagiert und den MotoGP-Fahrern rund um WM-Leader Marc Marquez die Chance zu einem privaten Probelauf geboten. Gefahren wurde mit der neuen Ducati Panigale V4S.

Mit dabei beim privaten Shakedown in Ungarn war neben Marquez dessen Teamkollege Pecco Bagnaia. Auch die Gresini-Piloten Alex Marquez und Fermin Aldeguer sowie die VR46-Männer Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli waren mit dabei.

Geleitet wurde der Einsatz von Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi, der auch bei der Streckenbegehung mit dabei war, da er nach dem Gastspiel der Superbike-WM vor einigen Wochen schon einiges über die Piste am Plattensee weiß. Auch Ducati-Langzeit-Tester Michele Pirro war auf der 4,115 km langen Rennstrecke unterwegs. Aufgrund des völlig neuen Layouts gab es für die Fahrer gleich direkt in den Boxen nach den Stints einiges zu besprechen. Mit GoPro-Kameras wurden auch Videos zum Strecken-Studium erstellt.