Kauertz und WSC-Racing mit Aprilia bei IDM Sportbike

Nachdem die Mitgliedschaft der Piaggio GmbH im IDM-Pool gesichert ist, steht einer Teilnahme der Marke Aprilia in der neuen IDM-Sportbike-Kategorie 2025 nichts mehr im Wege. Felix Kauertz meldet sich an.

Speerspitze der Aprilia-Teams wird in der neuen Klasse IDM Sportbike, der Nachfolger der IDM Supersport 300, die Mannschaft von WSC-Racing aus Neuss am Rhein sein, die eine Aprilia RS 660 einsetzt. Das direkt von Piaggio Deutschland unterstütze Team tritt mit Felix Kauertz (23) an, einem in den IDM-Klassen neuen Nachwuchsfahrer. Der junge Mann aus Kevelaer hatte 2023 bei seinem ersten Einsatz mit einer von WSC eingesetzten Aprilia RS 660 das Finale der German Twin Trophy (GTT) gewonnen. Ausserdem konnte sich Kauertz im Twin-Cup im selben Jahr den zweiten Gesamt-Rang sichern. Im Vorjahr holte sich Kauertz auf der WSC-Aprilia überlegen den Gesamt-Sieg in der GTT-Open und den den Vize-Titel im Yamaha-R7-Cup.

Mit entsprechender Erfahrung auf den sechs IDM-Strecken sind die Erwartungen entsprechend hoch. «Ich hoffe, dass wir trotz der vielen starken Fahrer und Teams in dieser neuen Klasse ein Wörtchen um Siege und vielleicht auch den Titel mitreden können», gibt Teamchef Roland Matthes als Zielsetzung für 2025 aus. Die Konkurrenzfähigkeit und das gute Abschneiden der Aprilia RS 660 in der britischen Meisterschaft, die diese Klasse bereits im Jahr 2024 eingeführt hatte, unterstützen diese Erwartungen.

Auch Pilot Felix Kauertz, der seit Ende Dezember in Spanien trainiert und sich intensiv auf die neue Saison 2025 vorbereitet, meint: «Ich freue mich riesig auf die neue IDM-Kategorie mit starken Gegnern und bin sehr gespannt. Da sind einige schnelle Fahrer aus der ehemaligen IDM Supersport 300 mit dabei. Aber, ich bin bereit.»