Corona: Yamaha verlängert auslaufende Garantiefristen

Yamaha Motor Europe hat sich entschieden, alle Herstellergarantien und die offiziellen Anschlussgarantien, die im Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 31. Mai 2020 ausgelaufen sind oder auslaufen werden, um drei Monate

Durch die Beschränkungen, die die Ausbreitung des Corona-Virus COVID-19 eindämmen sollen, sind in ganz Europa viele Yamaha Händler dazu gezwungen, ihre Türen geschlossen zu halten.

Darum hat sich Yamaha Motor Europe entschieden, auslaufende Garantiefristen um drei Monate zu verlängern. Diese Garantieverlängerung gilt für alle motorisierten Yamaha Fahrzeuge und Marine Produkte.

Für aktuell anfallende Inspektions-, Garantie- und Reparaturarbeiten wird der Kunde gebeten, sich mit dem Händler seines Vertrauens in Verbindung zu setzen um das weitere Vorgehen abzustimmen. Im Gegensatz zur Situation im Europäischen Ausland halten die Yamaha-Händler in vielen Regionen Deutschlands wie auch in der Schweiz und in Österreich den Werkstattbetrieb aufrecht.