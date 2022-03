Bikers Day und Roadshow 2022: Herzrasen bei Suzuki

Mit spannenden Events stimmt Suzuki die Motorradszene auf 2022 ein: Die Händler geben den Startschuss mit dem Bikers Day, und die Roadshow tourt ab dem 26. März die ganze Saison über mit Probefahrangeboten durchs Land.

Suzuki gibt zum Saisonstart Vollgas. Den Anfang hat bereits die virtuelle Messe gemacht, ein innovatives Online-Format zur Präsentation der Modellneuheiten. Und jetzt können alle Motorradbegeisterten die neuen Modelle live erleben: Beim Suzuki Bikers Day und bei der Suzuki Roadshow.

Suzuki Bikers Day bei den Vertragshändlern

Am Bikers Day feiern die Vertragshändler gemeinsam mit den Fans der Marke den Beginn der neuen Saison. Attraktive Neuerscheinungen wie der Grand-Tourer GSX-S1000GT, die neue GSX-S1000 oder die Neuauflage der legendären Hayabusa sind nur einige der Highlights im diesjährigen Line-up. Doch die brandneuen Modelle können nicht nur begutachtet werden, natürlich bieten die Händler auch die Möglichkeit für intensive Probefahrten an. Um im direkten Vergleich herauszufinden, welche Suzuki am besten zu ihnen passt, können Interessierte gleich mehrere Modelle nacheinander Probe fahren.

Jeder Händler entscheidet individuell, wann er seinen Suzuki Bikers Day feiert. Alle Termine sind übersichtlich nach Postleitzahlen geordnet auf der Suzuki Website hinterlegt.

Die Suzuki Roadshow 2022

Noch mehr Gelegenheiten für begeisternde Test Rides gibt es bei der Suzuki Roadshow. Das Roadshow Team cruist mit aktuellen Modellen während der gesamten Saison durchs Land. Anlässlich des Bikers Days macht das Team bei zahlreichen Vertragshändlern Station, steuert aber auch viele andere Locations an. Bereits fix geplant sind Stopps beim Polo Bikers Day in Jüchen (14. bis 15. Mai), beim Touratech Travel Event in Niedereschach (27. bis 29. Mai) sowie beim SW-Motech Open House in Rauschenberg (10. bis 12. Juni).

Unter dem Motto »Probefahrt? Wir nennen es Herzrasen« können Motorradfans die neuesten Suzuki Bikes hautnah erleben und ausgiebig erproben. Natürlich ist auch ein Expertenteam von Suzuki vor Ort und steht zu allen Fragen rund um die aufregenden neuen Maschinen Rede und Antwort. Eine ständig erweiterte und aktualisierte Liste mit allen Locations und Terminen der Suzuki Roadshow findet sich auf der Suzuki Website.