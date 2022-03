KTM 790 Duke – das Skalpell ist wieder da!

Die KTM 790 Duke kann auch dezent in Grau/Schwarz auftreten

In Europa mit 95 PS oder als A2-Motorrad: KTM 790 Duke des 2022er Jahrgangs

Zwischenzeitlich aus dem Programm gestrichen, ist die KTM 790 Duke zurück im Modellprogramm. Mit Schräglagen-abhängiger Traktionskontrolle und Kurven-ABS.

Bei ihrer Markteinführung 2017 wurde sie von KTM als Skalpell bezeichnet – wohl um zu betonen, wie präzis und leicht diese Maschine zu fahren sei. Mehr als 29.000 Stück wurden verkauft, bevor sie Anfang 2021 von der KTM 890 Duke abgelöst wurde. Nun hat KTM die 790 Duke weiterentwickelt und bietet sie in Europa mit 95 PS und auch als A2-führerscheintaugliche-Version an. Für den Rest des Weltmarktes wird sie in einer Fullpower-Version mit 105 PS angeboten.

Der Motor wurde speziell auf ein gutes Drehmoment ausgelegt und bietet leicht kontrollierbare Leistung. Der Kraftstoffverbrauch von nur 4,4 l / 100 km ermöglicht es dem Fahrer außerdem, kurvenreiche Strecken über einen langen Zeitraum zu genießen, bevor die Tankanzeige aufleuchtet. An Front und Heck sind WP-Federelemente der nicht einstellbaren Apex-Baureihe verbaut.

Das Elektronik-Paket umfasst eine Schräglagen-abhängige Traktionskontrolle, Kurven-ABS und drei Fahrmodi. Optional sind Quickshifter Up&down, Motorschlupfregelung, Tempomat, Reifendruckkontrolle und Smartphone-Konnektivität mit iFreisprecheinrichtung für Telefon und Musik erhältlich.

Die KTM 790 Duke des Modelljahres 2022 ist in zwei Farbvarianten erhältlich: Zum einen das traditionelle KTM-Orange und zum anderen ein neues Design in grau-schwarz. Die KTM 790 Duke des 2022er Jahrgangs wird im Sommer 2022 erhältlich sein. Der Preis steht noch nicht fest.