Neue Honda Dax 125: Rückkehr nach 40 Jahren

Die Erscheinung der Honda ST125 Dax erinnert, so Honda, an einen Dackel

Sie hat nicht den Kultstatus der Monkey, doch die Honda Dax war beliebt als Fahrerlager-Vehikel und bei Wohnmobil-Urlaubern. Nun baut Honda die Dax wieder als moderne 125er.

Typisches Alleinstellungsmerkmal der Dax ist der T-förmige Rahmen aus gepresstem Stahlblech, der sich vom Lenkkopf bis unter die Sitzbank erstreckt. Das gibt dem Motorrädchen eigenartige Proportionen mit langem Oberkörper und kurzem Laufwerk, was an einen Dackel erinnert. Das führte 1969 zur Namensgebung der ersten ST50 Dax. Nun bietet Honda dieses Kultmotorrädchen nach 41 Jahren Pause auch in Europa wieder an.

Die ST125 Dax des Modelljahrgangs 2023 führt den typischen Look des Originals fort, wobei der Rahmen, der auch den 3,8 Liter grossen Tank enthält, belastbar genug für Soziusbetrieb ausgelegt ist. Die Federung übernehmen eine 31er USD-Gabel und zwei Federbeine hinten. Die Felgen messen 12 Zoll. Den klassischen Auftritt vervollständigen Chromlenker und Sozius-Haltebügel, dazu Scheinwerfer, Rücklicht und Blinker mit moderner LED-Lichttechnik sowie ein ansehnliches LCD-Rund-Display im Cockpit.

Der luftgekühlte 124 er Viertakt-Einzylinder liefert seine Leistung linear und mit gleichmäßigem Drehmoment ab, verfügt über eine Fliehkraftkupplung und ein Vierganggetriebe. Es wird also mit dem linken Fuss geschaltet, die Kupplung hingegen ist von der Fliehkraft und nicht vom Fahrer betätigt. 9,4 PS reissen bei 7000/min voran.

Die neue ST125 Dax des 2023er Modelljahrgangs wird es in Rot und Grau geben. Neben dem modernen Motor mit Benzineinspritzung wurden auch die Bremsen modernisiert. In beiden Rädern sind Scheibenbremsen verbaut, die von einem ABS beaufsichtigt werden. Preis und Lieferbarkeit sind noch nicht bekannt.