Motorex präsentiert: Neue Produkte für das Fahrrad

Drei neue «BIKES' BEST BUDDIES» im Motorex-Sortiment: Vor wenigen Tagen hat der Schweizer Premiumhersteller neu entwickelte Pflege- und Schmierprodukte auf der Eurobike 2022 präsentiert. Mit dem Schutzspray BIKE PROTECT bleibt jedes Fahrrad auch bei längerer Standzeit in bestem Zustand. Der neue Kettenschmierstoff CHAINLUBE with PTFE reduziert wirkungsvoll Reibung. Das freut vor allem die Rennradfahrer, aber auch Mountainbiker möchten beim Uphill den Berg so effizient und reibungsarm wie möglich erklimmen. Passionierten Fahrrad-Schraubern erleichtert die Montagepaste ANTI SEIZE die Arbeit an Alu-Metall-Verbindungen.

Als erster neuer BIKES' BEST BUDDY bildet das neue BIKE PROTECT einen echten Schutzschild gegen Schmutz und Korrosion für alle Fahrräder, die oft im Einsatz sind und hart gefordert werden. Der Spray in der 300-Milliliter-Sprühdose bildet einen leichten öligen Schutzfilm, verhindert dadurch Korrosion und konserviert das Bike perfekt.

Zudem verhindert BIKE PROTECT das Festbacken von Dreck und Schlamm bei Mountainbikes, die im Herbst, Winter und Frühjahr durch Nässe, Schlamm und sonstigem Dreck gejagt werden.

Während sich angetrockneter Dreck normalerweise nur mit grösserem Aufwand lösen lässt, kann er sich dank des feinen Ölfilms nicht so stark am Bike festsetzen und ist daher schnell abgespült. Mit seiner Schutzformel eignet sich BIKE PROTECT auch optimal zum Einwintern von Fahrrädern und E-Bikes. Das neue Produkt ist biologisch abbaubar.

Speziell die Rennrad-Fraktion wird das neue CHAINLUBE with PTFE lieben. Der neu entwickelte High-End-Kettenschmierstoff reduziert durch den PTFE-Zusatz die Reibung zwischen Kette und benetzten Komponenten signifikant und gilt bereits jetzt bei den Roadracern als Geheimtipp für mehr Speed bei weniger Kraftaufwand.

Als pures Produkt für Sporträder ist dieser BIKES' BEST BUDDY nicht auf Laufleistung, sondern konsequent auf Leichtlauf ausgelegt. Dieser Vorteil kommt auch den Mountainbikern bei ihren Bergauf-Ritten und bei extrem trockenen Verhältnissen zu Gute. Als erstes Motorex-Produkt überhaupt erscheint CHAINLUBE with PTFE in der neuen 100-Milliliter-Flasche mit neuem Applikator, der ein extrem feines und sauberes Auftragen des Schmiermittels erlaubt. In Kürze folgen drei weitere Bike-Schmierstoffe in diesem neuen Gebinde.

Als Ergänzung der Workshop-Produkte der BIKE LINE hat Motorex die neue Montagepaste ANTI SEIZE entwickelt. Als hilfreicher BIKES' BEST BUDDY erleichtert sie die Demontage schlüssiger Verbindungen am Fahrrad. Während die bekannte CARBON PASTE speziell für Carbon-Alu-Verbindungen geeignet ist, erleichtert ANTI SEIZE das Schrauben an Verbindungen von Aluminium mit anderen Metallen. Die neue Montagepaste kommt in der silbernen 100-Gramm-Pinseldose mit Etikett im markanten Motorex-Grün. Je nach Markt sind die drei neuen BIKES' BEST BUDDIES ab sofort erhältlich.

