Event-Tipp: Saiger-Doku im YART-Hauptquartier

© Facebook/YART Horst Saigers Laufbahn wird in einer Doku beleuchtet

«Ein Leben – eine Leidenschaft»: Unter diesem Titel wird am Samstag, 14. Januar im YART-Hauptquartier in Heimschuh in der Steiermark ein Film über Allround-Rennfahrer Horst Saiger gezeigt. Inklusive Firmenbesichtigung!