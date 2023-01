Pirelli Diablo Supercorsa V4: Rennstrecke und Strasse

Der Supercorsa ist Pirellis Spitzenprodukt der Diablo-Baureihe. Diese Reifenbaureihe ist Pirellis Stoff, der leistungsstarke Supersport-Maschinen an die Fahrbahn kleben soll.

Pirelli präsentiert die vierte Generation der Diablo Supercorsa-Motorradreifen. Nach einer ersten Ankündigung im September ist das neue Supersport-Produkt nun in zwei Versionen erhältlich. Die SP-Version ist in erster Linie für die Straße konzipiert, während die SC-Version, die in verschiedenen Mischungen zu haben ist, für den Einsatz auf der Rennstrecke ausgelegt ist.

Der Pirelli Diablo Supercorsa V4 (das V4 steht für die vierte Generation dieses Reifens) ist im Vergleich zu seinem Vorgänger Diablo Supercorsa V3, so Pirelli, in allen relevanten Bereichen – Laufflächenprofil, Mischungen, Strukturen und Konturen – ein völlig neues Produkt, in das die Erfahrung eingelossen ist, die sich Pirelli in der Superbike-WM angeeignet hat, wo Pirelli seit 2004 als alleiniger Reifenlieferant fungiert.

Seit 2002, dem Geburtsjahr des ersten Diablo-Reifens, steht die Produktlinie mit diesem Namen für die Motorradsportreifen von Pirelli und setzt eine Erfolgsgeschichte fort, die in den 1970er Jahren begonnen hatte.

Zunächst wurde die Produktfamilie im Jahr 2005 mit den Diablo Superbike-Reifen erweitert, reinrassigen Slicks für die Rennstrecke, die ausschließlich für die Superbike-Kategorie entwickelt wurden. Im Jahr 2007 brachte Pirelli die erste Generation der profilierten Rennreifen Diablo Supercorsa SC auf den Markt, gefolgt von der SP-Straßenversion im Jahr 2008. Der Diablo Supercorsa SC wurde schnell zum unangefochtenen Maßstab für die Supersport- und Superstock-Rennsportkategorien, sowohl in der WM als auch auf nationaler Ebene. Er ist auch heute noch der Standard in Meisterschaften, die weiterhin Profilreifen verwenden

Parallel dazu wurde der Diablo Supercorsa SP im Laufe der Jahre immer öfter auch als Erstausrüstung für die Oberliga von Supersport- und Hyper-Naked-Bikes ausgewählt. Auf die zweite Generation des Diablo Supercorsa, die 2012 vorgestellt wurde, folgte 2018 die dritte, und nun setzt die vierte Generation den vor drei Jahrzehnten begonnenen Weg von technologischen Höchstleistungen im Sportreifensegment fort.

Als Pirelli im Jahr 2007 beschloss, den ersten Diablo Supercorsa zu entwickeln, hatte das Unternehmen die Idee, einen Rennreifen zu entwickeln, der die Grundphilosophie der Superbike-WM verkörpert, nämlich die Brücke von der Serienproduktion zum Rennsport zu schlagen. Daher ist der Diablo Supercorsa kein Prototyp-Reifen, sondern ein Reifen, der nicht nur von den Fahrern der Weltmeisterschaft, sondern auch im Alltag verwendet werden kann.

Darum wurde der Diablo Supercorsa von Anfang an als ein einziges Projekt entwickelt, das jedoch in zwei Formen auf den Markt kommt:: der SC-Rennstreckenreifen in verschiedenen Mischungen und die SP-Straßenversion. Diese SP-Version ist das beste und unmittelbarste Beispiel für den Technologietransfer von Pirelli-Reifen von der Rennstrecke auf die Straße, denn er teilt mit dem SC das Profilmuster, die Konturen und viele Merkmale der Struktur sowie eine der beiden verwendeten Mischungen (SC3).

Der Diablo Supercorsa SC V4 – die Abkürzung SC steht für «Special Compound» – ist der beste und schnellste profilierte Rennstreckenreifen, den Pirelli je hergestellt hat. Dank seiner verschiedenen Mischungen ist der Diablo Supercorsa SC V4 ideal für professionelle und semiprofessionelle Fahrer geeignet. Gleiches gilt auch für Rennstrecken-Enthusiasten oder Fahrer, die am Anfang ihrer Karriere stehen und ihre Leistung verbessern wollen, ohne das Set-up ihres Motorrads zu verändern. Der SC ist in drei Mischungen für Vorder- und Hinterrad erhältlich.

Der Diablo Supercorsa SP V4, wobei die Abkürzung SP für «Sport Production» steht, der sportlichste Strassenreifen der Daiablo-Familie. Im Vergleich zur SC-Version erfüllt der Diablo Supercorsa SP alle gesetzlichen Bestimmungen für den Einsatz im Straßenverkehr. Der SP besitzt ein breiteres Temperaturfenster, kommt schneller auf Temperatur und bietet eine höhere Laufleistung.

Dieser Reifen ist für Fahrer gedacht, die nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch auf der Straße sportlich unterwegs sind. Der Diablo Supercorsa SP V4, ist auch bestens geeignet für Rennstrecken-Enthusiasten, die einen Reifen mit Straßenzulassung wollen, mit dem sie„auf Achse zur Rennstrecke fahren können, um dort mit dem gleichen Reifen schnelle Runden zu drehen. Beim Diablo Supercorsa SP V4 ist der Reifenwulst so konstruiert, dass er sowohl mit dem Reifendruck auf der Straße als auch mit abgesenktem Druck auf der Rennstrecke (2,3 bar vorne / 2,1 bar hinten bei heißen Reifen) gefahren werden kann. Der SP V4 besitzt sowohl vorne als auch hinten eine Dual-Compound-Mischung. Beide Versionen haben das gleiche Laufflächenprofil, die gleichen Konturen, teilweise die gleichen Mischungen und teilen einige technische Lösungen in Bezug auf die Struktur.

Mit dem Diablo Supercorsa V4 schließt Pirelli den Erneuerungsprozess innerhalb der Diablo Produktpalette ab. Dieser begann 2021 mit dem Diablo Rosso IV und wurde 2022 mit dem Diablo Rosso IV Corsa fortgesetzt. Somit besteht das Pirelli-Sortiment nun aus zwei Rennsport-Produkten: Dem Diablo Superbike Wettbewerbs-Slick und dem Diablo Supercorsa SC V4 als Profilreifen für die Rennstrecke. Hinzu kommen die Supersport- und Sportreifen, die in erster Linie für die Straße bestimmt sind: der neue Diablo Supercorsa SP V4, als dem extremsten der Straßenreifen, da dieser auch für die Rennstrecke geeignet ist, sowie dem Diablo Rosso IV Corsa, der sportlicheren Version des Strassenreifens Diablo Rosso IV.