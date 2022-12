Spektakulärste Winterreise der Motorradgeschichte

Jeden Winter entstehen in Sibirien temporäre Winterstrassen über zugefrorene Sümpfe, Flüsse und Seen

Verglichen mit der Route von Anatoly Chernyavskiy ist jede uns bekannte Motorrad-Winterfahrt ein Spaziergang. Der Russe befuhr die Arctic Winterroad durch Sibirien – und schrieb ein Buch darüber.

Anatoly Chernyavskiy (38) fuhr 2018 und 2019 erstmals zur Chukotka Halbinsel oberhalb des Polarkreises. Vor dieser Halbinsel treffen der Pazifik und der arktische Ozean. Es gibt im Sommer keine Strassen und keine Brücken, weshalb Chernyavskiy seine Honda XR250 mit einem aufblasbaren Floss über die Flüsse transportierte.

Dann setzte sich eine neue, noch abgefahrenere Idee in seinem Kopf fest. Während des Winters, wenn Seen, Flüsse und Sümpfe zugefroren sind, entsteht in Sibirien ein netz von Iceroads. Winterstrassen, auf denen im Sommer von der Aussenwelt abgeschnittene Siedlungen versorgt werden. In den Ländern der russischen Föderation entstehen im Winter etwa 30.000 km Winterstrassen, die mit der Eisschmelze im Frühling wieder verschwinden.

Die längste Iceroad, die arktische Winterstrasse, führt von Yakutsk in Zentralsibirien 1500 km über Bergpässe, zugefrorene Flüsse, Seen und in Frost erstarrte Sümpfe. Die Winterstrasse durchquert ein Gebiet von 7.377.000 km2 (mehr als 20 Mal so gross wie Deutschland), in dem 50.000 Menschen leben. Die arktische Winterstrasse ist der einzige Landweg nach Pevek, einer Stadt am arktischen Meer, in der 4000 Menschen leben. Diese Strecke legte Chernyavskiy 2021 zuerst samt seinem Motorrad als Mitfahrer in einem Lastwagen zurück, bevor er die umgekehrte Strecke mit seiner Honda XR250 Baja zurücklegte.

Chernyavskiy hangelt sich von einer Kleinansiedlung zur nächsten. Während des Tages kann er den Motor der Honda nicht ausmachen, es besteht trotz guter Vorbereitung die Gefahr, dass er ihn bei Temperaturen von -50°C nicht mehr zum Laufen bringt. Er trägt spezielle Thermokleidung für Arbeiter in arktischen Regionen und einen Helm mit beheiztem Doppelvisier.

Chernyavskiy hat zwei Bücher geschrieben: 2 Oceans über die Sommerreise und White Desert über eine der spektakulärsten Winterfahrten der Motorradgeschichte. Beide Bücher kosten je 70 Euro inkl. Versand und Widmung und sind zu bestellen über die Homepage von Anatoly Chernyavskiy. Wegen der Sanktionen gegen Russland ist die Bezahlung umständlich.