BMW Concept F450GS: Zweizylinder-Enduro

Mit der bereits seriennahen Concept F450GS gibt BMW einen Ausblick auf eine BMW GS für die A2- Klasse und darauf, wie eine ganze weitere Modellreihe zwischen BMW G310 und F800/900 aussehen könnte.

«Besonders wichtig bei der Neuentwicklung der BMW Concept F 450 GS war uns, das für dieses Segment beste Handling zu erreichen und mit einer starken Performance sowie optimaler Zugänglichkeit zu kombinieren. Der Fahrspaß on- und offroad wird bei dieser A2-BMW-GS großgeschrieben», stellt Produktmanager Sepp Mächler die F450GS vor.

Wie bei der Trophy-Version der BMW R1300GS steht die Farbgebung Blau-Weiß-Rot mit der Grundfarbe Racingblue metallic nicht nur für höchste Performance und Qualität, sondern auch den sehr dynamischen und offroad-betonten Charakter.

«Der Zweizylinder-Reihenmotor ist zu 100 Prozent neu entwickelt und durch einen speziellen, noch nie in Serie eingesetzten Zündversatz besonders charakterstark und drehfreudig», lässt uns BMW wissen und wir werden uns kommende Nacht schlaflos im Bett wälzen, während wir versuchen, das Rätsel dieses Zündversatzes zu lösen.

Mit 48 PS schöpft die F450GS die Leistungsvorgabe der A2-Klasse voll aus. Darüber hinaus verspricht BMW schon bei niedrigen Drehzahlen überlegenes Drehmoment. Der Motor soll sehr kompakt und leicht gebaut sein, dank innovativer Lösungen und dem Einsatz von Leichtbauwerkstoffen wie Magnesium.

«Wir durften die Entwicklung auf einem weißen Blatt Papier beginnen. Ziel war eine hervorragende Geländetauglichkeit und gleichzeitig ein handliches und präzises Fahrverhalten auf der Straße. Entsprechend ist die BMW Concept F450GS mit einer voll einstellbaren USD-Gabel sowie einem Federbein mit wegabhängiger Dämpfung mit Anleihen aus dem Rallye- und Enduro-Sport ausgestattet. Durch den gezielten Einsatz von Leichtbau und weiteren State-of-the-Art-Lösungen können wir ein sensationell leichtes Fahrzeug nahe der Mindestgewichtsanforderung in der A2-Klasse von 175 kg darstellen», so Marc Weber, leitender Ingenieur der Concept F450GS.

Inspiriert von der großen Schwester BMW R1300GS, will die Concept F450GS in den Bereichen Sicherheit und Funktionalität in der Klasse neue Maßstäbe setzen. Das reicht von BMW Motorrad ABS Pro (schräglagenabhängig), über eine Performance-Bremse bis hin zu frei konfigurierbaren Fahrmodi. Mit BMW Connectivity und dem 6,5 Zoll TFT-Display wird die Vernetzung von Motorrad und Smartphone sowie weiterem Zubehör ermöglicht.

Die Frage, die sich beim Anblick der BMW Concept F450GS stellt: «Was können wir die Serienversion erwarten und wie wird sie aussehen?» Johann Simon, Fahrzeugprojektleiter der

Concept F450GS, sagt dazu: «Auf jeden Fall keine Kompromisse. Dem sehr sportlichen Offroad-Anspruch der Concept F450GS folgend werden wir das Motorrad so nah wie möglich anhand dieser Vorlage umsetzen. Lediglich die Sitzhöhe werden wir im Sinne der Zugänglichkeit und einer leichteren Handhabung anpassen. Alternativ zu den Kreuzspeichenrädern (19 Zoll vorne, 17 Zoll hinten) sind zudem leichte, aber hochfeste Aluminium-Gussräder in derselben Dimension denkbar.» Das Serienfahrzeug im Stile der Concept F450GS plant will BMW im Jahr 2025 vorstellen.