Ferrari-Insider warnt: So ist Hamilton ratz-fatz weg

​Christian Horner ist nach 20 Jahren nicht mehr Teamchef bei Red Bull Racing. Für die Rente ist der 51-Jährige noch ein wenig jung. Es liegt auf der Hand, dass erneut Gerüchte spriessen, es komme ein Lockruf aus Italien.

Natürlich haben wir das Wort «unmöglich» längst aus unserem Wortschatz gestrichen, wenn es um die Formel 1 geht, dazu hat die Königsklasse schon viel zu viele Überraschungen geliefert. Und in diesen Tagen zählt so mancher Fans 1 und 1 und 1 zusammen und kommt dann auf das Ergebnis 4.

Die Ausgangslage: Red Bull hat sich von Teamchef Christian Horner getrennt, nach 20 Jahren. Schwer vorstellbar, dass der harte Arbeiter Horner nie wieder in der Königsklasse zu sehen sein wird. Das wäre unsere erste 1.

Die nächste 1: In den vergangenen Jahren kursierte immer wieder, dass Ferrari die Angel nach Christian Horner ausgeworfen habe. Die Antwort muss seitens des Engländers immer die gleiche gewesen sein – danke, aber nein, danke, Horner sah seine Zukunft bei RBR. Das hat sich nun geändert.



Die dritte 1: Bei Ferrari steht Teamchef Fred Vasseur unter Druck, denn auch 2025 wird das nichts mit dem WM-Titel, weder bei den Piloten noch bei den Konstrukteuren.



Wenn sich Ferrari von einem Teamchef trennt, weil das erklärte Ziel WM-Titel verpasst worden ist, dann wäre das ein vertrautes Vorgehen: Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene und Mattia Binotto können Liedchen davon singen.



Natürlich hat es nicht lange gedauert, bis im Netz kursiert, Horner könnte früher oder später doch noch bei Ferrari landen.



Formel-1-Journalist und Buchautor Will Buxton, heute in der IndyCar-Serie tätig, doch in der Königsklasse noch immer sehr gut vernetzt, gibt im Podcast The Sports Agents zu bedenken: «Schon vor den jüngsten Ereignissen kursierte, dass Alpine sich nach Horner erkundigt habe, und Gerüchte über Ferrari halten an. Das mit Ferrari kann ich mir weniger vorstellen als ein Engagement bei Alpine.»



«Denn Horner und Flavio Briatore von Alpine sind ziemlich dicke. Ein solcher Zug würde für mich Sinn machen. Aber ich glaube gleichzeitig auch: Würde Ferrari Fred Vasseur ersetzen durch Christian Horner, dann wäre dort Lewis Hamilton ratz-fatz weg.»







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19