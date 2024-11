MV Agusta F3 Competizione: 160 PS aus 798 ccm

Mit 178 kg Leergewicht nähert sich MV Agusta mit der auf 300 Stück limitierten F3 Competizione einem Leistungsverhältnis von einem PS pro kg. Das erreichten bislang nur Oberklasse-Superbikes.

Die MV Augusta F3 Competizione wird im Werk in Varese/I in Handarbeit gefertigt und in einer limitierten Auflage von 300 Stück produziert. Als Basis dient die F3 RR, die mit edlen Fahrwerkskomponenten von Öhlins aufgewertet wird.

Das Vorderrad führt die eine USD-Gabel des Typs NIX30 mit TiN-beschichteten 43er Standrohren. Sie ist in Druck- und Zugstufe wie auch in der Federvorspannung über einen weiten Bereich einstellbar, wobei sich die Einstellvorrichtungen oben an der Gabel befinden, so dass sie einfach zugänglich sind.

Auch das TTX36 Federbein ist ein Bauteil der Öhlins-Oberklasse, selbstverständlich einstellbar in Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung. Das prestigeträchtige Öhlins-Paket wird durch den 19-fach einstellbaren Lenkungsdämpfer komplettiert. Das Öhlins-Fahrwerkspaket reduziert das Gewicht um 1 kg im Vergleich zum Standardfahrwerk der F3RR.

Ein zusätzliches dynamisches und ästhetisches Upgrade sind die speziell für die F3 Competizione entwickelten Karbon-Räder, welche die ungefederten Massen und das Gewicht im Vergleich zu den Aluminiumrädern der F3RR um 3 kg reduzieren. Weitere 3 kg spart die serienmässig verbaute Lithiumionen-Batterie ein.

Der Dreizylinder-Reihenmotor mit 798 ccm erfüllt mit montiertem Serienauspuff Euro 5+ und leistet so 147 PS bei 13.200/min. Mit der für die Rennstrecke entwickelten Titan-Auspuffanlage von Akrapovic (enthalten im Lieferumfang), die nebenbei noch 3 kg leichter ist, steigt die Leistung auf 160 PS bei 13.500/min. Die hohe Nenndrehzahl wird unter anderem ermöglicht durch Titanventile (31,8 mm Einlass, 26,7 mm Auslass).

Die neue MV Agusta Assist-Slipper-Kupplung mit neun Scheiben reduziert den Kraftaufwand am Kupplungshebel um 50%. Ebenso serienmässig ist ein Quickshifter Up&Down.

Die seitllichen Aerodynamik-Kästen der F3 Competizione aus Karbon erzeugen bei 240 km/h 8 kg Abtrieb an der Front. Das Aerodynamikpaket umfasst eine getöntes Rennsport-Windschild, Seitenverkleidungen und einen vorderen Kotflügel, der die Kühlung der Bremsen und des Motors optimiert. Alle aerodynamischen Komponenten sind aus Karbon gefertigt.

Die F3 Competizione ist mit einem neuen Motorsteuergerät in Verbindung mit einer 6-Achsen-IMU, vier Fahrmodi (Regen, Sport, Rennen und Benutzerdefiniert) ausgestattet, dazu mit einer 8-stufigen Traktionskontrolle, wobei zwei für Regen, drei für Straßenbetrieb und drei für Rennstrecke ausgelegt sind.

Auch ein Tempomat ist serienmäßig, ebenso das Kurven-ABS mit dem Settings Sport und Race. Im Sport-Modus ist das ABS sowohl an den Vorder- als auch an den Hinterrädern aktiv, wobei die Funktionen Kurvenfahrt und Hinterrad-Abhebeerkennung aktiviert sind. Im Race-Modus ist das ABS nur am Vorderrad aktiv, die Kurvenregelung ist deaktiviert, und die Abhebeerkennung lässt ein höher aussteigendes Heck zu. Bei aktiviertem Akrapovic-Auspuff-Mapping kann das ABS komplett deaktiviert werden.

Die F3 Competizione ist außerdem mit der Launch Control ausgestattet, die in Verbindung mit der Wheeliekontrole Front Lift Control (FLC) eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in weniger als 3 Sekunden ermöglicht. Das FLC-System steuert die Höhe des Vorderrads bei Wheelies, um eine maximale Beschleunigung mit maximaler Sicherheit und Präzision zu gewährleisten.

Die Verwendung von Titan und Karbon ermöglicht eine weitere Gewichtsreduktion von 3 kg, wodurch das Gesamtgewicht im Vergleich zur RR-Version um 14 auf reduziert, was zu einem gewicht von vollgetankt 177 kg und damit zu einem Leistungsgewicht von 0,9 PS/kg führt.

Die 300 Exemplare der F3 Competizione sind gemäss MV Agusta für eine anspruchsvolle Kundschaft von anspruchsvollen Motorradfahrern, Ästheten und Liebhabern von Technologie und Technik gedacht, die die stilistische Raffinesse, die jede MV Agusta auszeichnet, zu schätzen wissen. Der Kaufpreis wird Interessenten auf Anfrage mitgeteilt; die technische Basis, die F3RR, steht mit 24.199 € in der Preisliste.