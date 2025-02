Red Bull Racing: 2025 mit neuem Team-Partner Gate.io

​Der Erfolgsrennstall Red Bull Racing hat einen neuen Team-Partner: Ab sofort wird mit einer der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen zusammengearbeitet, mit Gate.io.

Am 10. Februar 2025 hat Red Bull Racing ein Abkommen mit Gate.io bestätigt, einer der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen – als exklusiver Krypto-Exchange-Partner in einem mehrjährigen Vertrag. Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Meilenstein in der Vereinigung zweier Branchenführer dar, die beide für ihr unermüdliches Streben nach Leistung, Innovation und Spitzentechnologie bekannt sind – sowohl auf der Rennstrecke als auch in der digitalen Wirtschaft.

Ab der Saison 2025 wird das Gate.io-Branding prominent auf den wichtigsten Team-Assets zu sehen sein, darunter der Heckflügel, die Nase und die Kopfstütze des Oracle Red Bull Racing-Autos, die Anzüge von Fahrer und Boxencrew, die Teamkleidung und der Helm des viermaligen Weltmeisters Max Verstappen.

Gate.io wurde 2013 gegründet und ist heute eine der etabliertesten Kryptowährungsbörsen der Welt, mit einer Nutzerbasis von über 20 Millionen Menschen weltweit.

In den letzten zwölf Jahren hat sich Gate.io über den Handel hinaus zu einem umfassenden Blockchain-Ökosystem entwickelt, das Innovationen in den Bereichen sicherer Handel mit digitalen Vermögenswerten, dezentrales Finanzwesen (DeFi), Blockchain-Infrastruktur, Risikokapitalinvestitionen und Web3-Technologien vorantreibt.



Diese Partnerschaft basiert auf einer gemeinsamen Vision für Innovation und Führung. Genauso wie Oracle Red Bull Racing auf der Rennstrecke unermüdlich mit Präzision und Agilität konkurriert, wird Gate.io weiterhin die Grenzen der Blockchain-Infrastruktur verschieben und die Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit optimieren, um die nächste Generation der Krypto-Austausch-Technologie zu unterstützen.



Christian Horner, CEO und Teamchef von Oracle Red Bull Racing: «Wir freuen uns sehr, Gate.io im Team begrüssen zu dürfen. Gate.io ist eine Marke, die die Leidenschaft von Oracle Red Bull Racing teilt, an der Spitze der technologischen Innovation zu stehen. Gemeinsam freuen wir uns darauf, den Fans auf der ganzen Welt eine intensivere und einzigartige Verbindung zum Team zu bieten und mit einem gleichgesinnten Partner zusammenzuarbeiten, der sich nicht scheut, den Status quo zu verändern.»



Dr. Lin Han, Gründer und CEO von Gate.io: «Bei Gate.io glauben wir, dass Innovation und Leistung Hand in Hand gehen – ob in der Blockchain oder auf der Rennstrecke. So wie Oracle Red Bull Racing die Grenzen der Technik ausreizt, entwickeln wir die Blockchain-Technologie kontinuierlich weiter, um mehr Transparenz, Geschwindigkeit und Effizienz in die digitale Finanzwelt zu bringen. Diese Partnerschaft kommt zu einer Zeit, in der Blockchain über das Finanzwesen hinausgeht, und wir freuen uns darauf, neue Wege zu erkunden, wie sie sich mit globalen Industrien wie dem Motorsport überschneiden kann.»