Egon Müller: Exklusive Einblicke einer Legende

Multimedia Vortrag mit dem vierfachen Bahnsport-Weltmeister Egon Müller am 12. April 2025 im Classic Superbikes Museum Gifhorn. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Noch bevor Egon Müller einen Führerschein besaß, bestritt er sein erstes Rennen. Seine einmalige Karriere beendete er erst unglaubliche 33 Jahre und 67 Knochenbrüche später. Egon Müller ist nicht nur eine Speedwaylegende, sondern auch ein toller Entertainer. Er weiß, wie man ein Publikum bestens unterhält. Erlebt hat er in den wilden Siebzigern und Achtzigern beileibe genug – mit allen Höhen und Tiefen.

Wer es genauer wissen will, kann sich im Classic Museum Gifhorn die Fakten und Geschichten bei Egon Müller direkt abholen. «Er präsentiert euch an diesem Abend nicht nur eine Reise durch sein Leben als Rennfahrer, sondern gewährt auch exklusive Einblicke in sein Leben als in Unternehmer, Showman, Schauspieler und Privatmann», werben die Veranstalter. Im Gepäck hat er seine Autobiografie «Mein Leben am Limit».

Der Ticketpreis beläuft sich auf 59 Euro. Inklusivleistungen sind der Museumsbesuch, ein Abendessen plus Kaltgetränke, die Abendveranstaltung mit Egon Müller und eine Autogrammstunde. Alle Infos und Ticketreservierungen unter www.classic-superbikes.com