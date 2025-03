KTM AG: Stefan Pierer legt Vorstandsmandat zurück

Der langjährige KTM-Mastermind und Vorstandschef der Pierer Mobility AG, Stefan Pierer, zieht sich nun gänzlich aus dem Vorstand der KTM AG zurück. Damit endet nach 33 Jahren eine Ära.

Bei KTM gibt es die nächsten Umwälzungen – nun betrifft es eine ganze Ära. Der langjährige Vorstandschef Stefan Pierer zieht sich bei der KTM AG gänzlich zurück und legt nun auch sein Vorstandsmandat zurück. Dies gab die Muttergesellschaft Pierer Mobility AG am Montagabend bekannt.

Pierer (68) hat zuletzt die Geschäfte der KTM AG an den neuen CEO Gottfried Neumeister übergeben. Neumeister war zuletzt auch schon der offizielle Ansprechpartner für die Medienvertreter und erschien bei den Gerichtsterminen in Ried in Begleitung von Sanierungsverwalter Peter Vogl.

Stefan Pierer bezeichnet KTM als sein Lebenswerk. Der gebürtige Steirer hat KTM im Jahr 1992 aus der finanziellen Misere geführt. Pierer polarisiert, hat aber durch seine Aktivitäten in 33 Jahren in Mattighofen tausende Arbeitsplätze geschaffen – er ist und bleibt für die meisten in der KTM-Familie der Mastermind schlechthin. Bei den Gläubiger-Banken war dies anders – dort wurde seit einiger Zeit auf Pierers Abschied gepocht.

Nach dem wichtigen Gerichtstermin am 25. Februar im Rahmen der Tagsatzung zur Annahme des Sanierungsplans für die KTM AG in Ried wurde Pierer anschließend im Werk mit Applaus empfangen und mischte sich mit einem Feierabend-Bier unter die Mechaniker und Ingenieure der Rennabteilung.