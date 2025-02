KTM «Orange Blood»: Kampagne für die Community

In der Nacht nach Annahme des Sanierungsplans leuchtete der Himmel über dem KTM-Werk in Orange

Nachdem die Gläubiger von KTM am 25. Februar dem Sanierungsplan zugestimmt hatten, leuchtete der Nachthimmel über dem KTM-Werk in Mattighofen Orange. Der Anfang einer Kampagne namens «Orange Blood».

Für diese Kampagne mit dem Ziel, die KTM-Community stärker als je zuvor einzubinden und zu vereinen, haben sie in der PR-Abteilung schon mal kräftig in die Tasten gegriffen. Wir geben an dieser Stelle die gesamte Medienmitteilung zur Orange-Blood-Kampagne wieder:

KTM hat seine Zukunft mit einer spektakulären Lichtinszenierung eingeleitet. Dieses Erstrahlen war jedoch nur der Auftakt einer eindrucksvollen und vielfältigen «Orange-Blood»-Kampagne, welche die Community stärker als je zuvor einbinden und vereinen wird. KTM befindet sich im Wandel und setzt auf mehr Transparenz, sowie eine engere Verbindung zur Motorradbranche und seinen Kunden. Eine der zentralen Initiativen wird die Einführung der «Orange-Blood»-Plattform sein.

«Orange Blood» ist das neue offizielle Online-Portal, auf dem KTM in den Austausch treten und interagieren wird. Hier können sich Besitzer und Fahrer einer KTM weltweit vernetzen, ihre Leidenschaft teilen und sogar die Kampagne selbst mitgestalten. Alle «Orange Bleeder» sind dazu eingeladen, das Orange Blood zu zeigen und ihre Erlebnisse zu teilen. Die besten Geschichten haben die Chance, die globalen Gesichter der Kampagne zu werden.

Die Plattform ist ein zentraler Community-Treffpunkt, welcher organisierte Events bietet, die von Fahrern initiiert werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, dem KTM Orange Board beizutreten. Dieses Board, bestehend aus Botschaftern, Fahrern und Händlern, arbeitet eng mit der Führungsebene von KTM zusammen, um sicherzustellen, dass die Marke von den Menschen geprägt wird, die sie leben.

Zudem wird KTM der Community ermöglichen, über die «Orange Blood»-Plattform weltweite Ride-Outs zu organisieren und so Fahrer auf der Straße zusammenzubringen. Die Plattform wird kontinuierlich weiterentwickelt und zukünftig mit neuen Funktionen ausgestattet, um zum ultimativen Treffpunkt für «Orange Bleeder» weltweit zu werden.

Die «Orange Blood»-Kampagne wird durch weitere prägende Aktivitäten ergänzt, darunter Beschilderungen, Slogans, Videos und visuelle Inhalte auf diversen Kanälen, in sozialen Medien und bei Medienpartnern. Außerdem werden zusätzliche Initiativen stattfinden, um die Umsetzung der KTM-Markenwerte zu feiern.

KTM verkörpert weiterhin den «Ready To Race»-Style und beweist, dass es mehr als nur ein Slogan ist. In diesem Jahr hat das Team bereits die Rallye Dakar erfolgreich gemeistert und damit eindrucksvoll seinen Einsatz und seine Hingabe unter Beweis gestellt. Die rotfarbenen Startnummern in der AMA-Supercross-Serie sind ein weiteres Symbol für das unermüdliche Engagement und die Ausdauer. Während KTM sich auf weitere spannende MXGP- und Enduro-Events vorbereitet, sowie seine Reise in der MotoGP fortsetzt, bleibt der Fokus auf Spitzenleistung. Dieses Jahr markiert ein bedeutendes Comeback in der Geschichte von KTM und unterstreicht den unübertroffenen Willen der Marke.

«Wir sind immer noch hier, die Motoren laufen und die LEDs leuchten weiter. Wir füllen die Tanks und laden die Batterien mit voller Geschwindigkeit. Fehler wurden gemacht, und Lektionen daraus gelernt. Jetzt wollen wir beweisen, dass die Marke KTM dem entspricht, was die Menschen an ihr schätzen. Mit Orange Blood wollen wir noch näher an unseren Kunden sein – ihre Erwartungen und ihr Feedback sind für unsere Entwicklung unglaublich wertvoll. Orange Bleeder sind KTM-Ethusiasten, die uns mit ihrem Fachwissen und ihrer Leidenschaft für unsere Motorräder in guten, wie in schlechten Zeiten unterstützen. Wie es in unserem kommenden Werbespot heißt: Leidenschaft geht nie bankrott», erläutert Gottfried Neumeister, CEO der KTM AG.

In der PR-Abteilung von KTM arbeiten offensichtlich keine wortkargen Einzelgänger. Wir sind gespannt und werden sehen, was kommt. Wenn man derzeit (27. Februar 2025, 8.30 Uhr) Orange Blood googelt, stösst man an oberster Stelle auf einen Song der südkoreanischen Boygroup Enhypen. Die Orange-Blood-Plattform gibt es jedoch schon.