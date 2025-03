Porsche & Ducati Experience: Auf 2 und 4 Rädern

Porsche und Ducati fahren am gleichen Tag: Porsche & Ducati Experience in Franciacorta

An der Porsche & Ducati Experience stehen den Teilnehmern während eines Tages Fahrzeuge von Ducati und Porsche bereit für schnelle Runden auf der Strecke von Franciacorta.

Nach dem Erfolg des ersten derartigen Events vor einem Jahr findet die Porsche & Ducati Experience nun erneut statt, wieder auf der Rennstrecke von Franciacorta in Italien. Mit Ausnahme der Panigale-Modellfamilie steht acht Modelle des Ducati-Modellprogramms bereit, Porsche stellt die neuen 911 Carrera und 911 Carrera GTS sowie Cayenne und Cayenne Coupé auf.

An der Strecke befindet sich das Porsche Experience Center Franciacorta, eines von neun solchen Centern weltweit. Es gibt fünf unterschiedliche Strecken, neben der klassischen Rundstrecke auch eine Piste mit wenig Haftung und eine Offroad-Runde.

Die Porsche & Ducati Experience ist geeignet für Neulinge wie für Könner. Am Vormittag wird Motorrad gefahren, am Nachmittag auf die Autos umgestiegen. Die Porsche & Ducati Experience findet an zwei Daten statt, nämlich am 28. und 29. Juni, und kostet 1200 Euro. Die Online-Buchung ist eröffnet.