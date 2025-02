Mautpflicht am Fernpass? Gemach!

Am Fernpass, einem Übergang in Österreich auf einer vielbefahrenen Route nach Italien, soll nach der Eröffnung eines noch zu bauenden Tunnels Maut erhoben werden – frühestens ab 2029.

Wer von Süddeutschland über den Brennerpass nach Italien gelangen will, wird oftmals die Route über den Fernpass wählen. Dieser Übergang liegt auf 1216 m im österreichischen Bundesland Tirol.

Nun soll diese Route schneller und sicherer gemacht werden mit dem Bau eines 1,4 km langen Strassentunnels. Mit dem Bau dieses Tunnels soll 2027 begonnen werden, 600 Mio. Euro sind budgetiert. Damit würde diese vielbefahrene Strassenverbindung auch wintersicherer.

Nach der Fertigstellung des Tunnels frühestens 2029 sollen sowohl für die Tunneldurchfahrt wie auch für das Befahren der Passstrasse mit einem Auto eine Gebühr von 14 Euro erhoben werden. Generell sind Strassengebühren in Österreich und die damit in Hauptverkehrszeiten künstlich herbeigeführten Staus an den Mautstellen ein Ärgernis. Frühestens ab 2029 auch am Fernpass. Bis es so weit ist, wird (mindestens oder hoffentlich?) es noch einige Jahre dauern.