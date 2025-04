Neues Buch: Lernen von Verstappen und Marquez

Das Red Bull Media House hat ein spannendes Sportbuch über die mentale Einstellung von Top-Sportlern veröffentlicht – auch die beiden Rennsport-Ikonen Max Verstappen und Marc Marquez geben darin gute Tipps.

Im Benevento-Buchverlag aus dem Red Bull Media House ist ein spannendes neues Buch erschienen, das seit Anfang April im gut sortierten Buchhandel erhältlich ist. In dem Buch «Mind Set Win» geht es um die mentalen Ansätze von Sport-Stars unserer Zeit. Auf mehr als 240 Seiten gibt es Anleitungen, Tipps und Einblicke aus der mentalen Trickkiste von Ausnahmeathleten.

Mit Formel 1-Weltmeister Max Verstappen und MotoGP-Ikone Marc Marquez sind auch zwei Top-Vertreter aus der Rennsport-Szene in dem Buch vertreten – sie teilen unter anderem Schlüsselmomente aus ihrer erfolgreichen Karriere. Insgesamt kommen in dem Buch 36 Spitzensportler, Psychologen und Trainer zu Wort. Weitere Top-Athleten, die im Buch ihre Ansichten teilen, sind die Skistars Lindsey Vonn und Marco Odermatt. Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis oder der ehemalige Fußball-Profi Mario Gómez kommen ebenfalls vor.

In dem Werk geht es auch um Fragen wie: Was sind Erfolgsgeheimnisse der Top-Asse? Können Menschen diese Techniken auch im beruflichen und persönlichen Alltag nutzen? Das Buch zum gleichnamigen Red-Bull-Podcast verrät, wie die Faktoren Motivation und Mindset zum Sieg verhelfen können. Die Profis geben auch Tipps zur Resilienz oder wie im Wettkampf der optimale Flow gefunden werden kann.

In «Mind Set Win» wird auch auf das Training mentaler Stärke eingegangen. Angeboten werden in dem Buch zudem praktische Übungen zu jedem Kapitel, die leicht in den Alltag integriert werden können. Dazu gibt es Strategien zur Stressbewältigung, die auf der Rennstrecke und im Büro funktionieren. Das Buch ist in Österreich und Deutschland zum unverbindlichen Richtpreis von 30 Euro erhältlich.