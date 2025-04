Ducati Panigale V4 Lamborghini: Noch exklusiver

Alles dran was schön und leicht ist, und an der Ampel rasselt die Trockenkupplung

Die Designer von Ducati und Lamborghini schufen gemeinsam die auf 630 Stück limitierte Ducati Panigale V4 Lamborghini. Doch es gibt zusätzlich 63 noch exklusivere Exemplare.

Die jüngste gemeinsame Kreation definiert den Beginn des dritten Kapitels der Partnerschaft zwischen Ducati und Lamborghini - zwei Unternehmen aus derselben Region, die für ganz Italien stehen und auf Grund ihrer ausgefeilten Technologien, ihrer Sportlichkeit und ihrer Exklusivität die gleichen Werte teilen.

Zwei Traditionsmarken, die italienische Exzellenz auf globaler Ebene repräsentieren und beide im Herzen des Motor Valley der Emilia-Romagna verwurzelt sind, wo Leidenschaft, Erfindungsreichtum und Fachwissen zusammenkommen und Kunstwerke auf zwei und vier Rädern entstehen.

Die daraus resultierende Kombination wird wieder einmal auf den ersten Blick zum Traum eines jeden Enthusiasten, da sie Technologie, Performance und Schönheit vereint, wie wir es bereits 2023 bei der Ducati Streetfighter V4 Lamborghini und 2021 bei der Diavel 1260 Lamborghini gesehen haben.

In dieser neuen Episode spielen die leistungsstärksten Modelle der beiden Marken die Hauptrollen: die Panigale V4S, das Ducati Superbike der neuesten Generation, und der Lamborghini Revuelto, das neue Paradigma in der Welt der Supersportwagen. Beide Modelle stellen für ihre jeweiligen Marken den ultimativen Ausdruck sportlicher Leistung dar, mit den raffiniertesten und leistungsstärksten Motoren, die ihre technische Philosophie und ihren Designansatz repräsentieren: der Ducati Desmosedici Stradale-Motor und der Lamborghini V12.

Die Inspiration hinter der Panigale V4 ist der Lamborghini Revuelto, Lamborghinis erster HPEV-Hybridsupersportwagen (High Performance Electrified Vehicle), der neue Maßstab in Sachen Leistung, Technologie und Fahrspaß. Das Fahrvergnügen, das man am Steuer erlebt, wird nicht zuletzt durch die 1015 PS erzeugt, die vom Antriebsstrang erzeugt werden, der die Leistung eines neuen V12-Verbrennungsmotors mit drei Elektromotoren und einem innovativen Doppelkupplungs-Getriebe kombiniert.

Der Revuelto bietet eine noch nie dagewesene Leistung und Fahrfreude. Die umfangreiche Verwendung von Karbon und anderen ultraleichten Materialien hat zum besten Leistungsgewicht in der Geschichte von Lamborghini geführt: 1,75 kg/PS. Dies führt zu einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 2,5 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h.

Die aktuelle Ducati Panigale V4S bildet die Basis der Panigale V4 Lamborghini - ein Motorrad, das dank der Integration von Aerodynamik und Design wie auch elektronischer Innovationen wie dem Ducati Vehicle Observer (DVO) und Race eCBS besonders fortschrittlich ist.

Um die V4 Lamborghini zu entwerfen, arbeitete das Centro Stile von Ducati mit dem Centro Stile von Lamborghini zusammen, um die unverwechselbare Lackierung und eine Reihe von Details zu entwerfen, die vom Revuelto inspiriert sind. Das Ergebnis ist ein exklusives Motorrad, das auf 630 nummerierte Exemplare limitiert ist.

Die geschmiedeten Aluminiumfelgen wurden speziell für dieses Motorrad entworfen und weisen den gleichen Stil wie die des Revuelto auf, während das Heckteil und die Winglets von Ducatis Designern nach dem Vorbild des Supersportwagens aus Sant'Agata Bolognese überarbeitet wurden.

Ein eindrucksvolles Beispiel für die Detailverliebtheit bei der Zusammenarbeit zwischen den beiden Marken ist, dass die Verkleidung und die übrigen Komponenten wie Hitzeschild, der Fersenschutz sowie die vorderen und hinteren Kotflügel vollständig aus Karbon bestehen und dieselbe Struktur aufweisen, die auch in den Supersportwagen von Lamborghini zum Einsatz kommt. Entlang der Symmetrielinie des Motorrads, an der sich das Gewebe kreuzt, findet sich das charakteristische Fischgrätenmuster – ein Ergebnis handwerklicher Präzision auf höchstem Niveau.

Das Motorrad ist mit einem zugelassenen Akrapovic-Titan-Schalldämpfer mit Karbon-Endkappen ausgestattet. In Kombination mit einer speziellen Abstimmung des Motors steigt die maximale Leistung der Panigale V4 Lamborghini auf 218,5 PS. Der hohe Anteil an Karbon-Anbauteilen in Verbindung mit dem Schalldämpfer reduziert das Gewicht des Motorrads auf 185 kg, fast 2 kg weniger als bei der Panigale V4S. Damit steigt das Leistungsgewicht von 1,15 auf 1,18 PS/kg. Die Lamborghini Panigale V4 ist aktuell die stärkste und leichteste Panigale.

Die technische Ausstattung der Panigale V4 Lamborghini wird durch die Trockenkupplung und die einstellbaren Fußrasten, Brems- und Kupplungshebel sowie die Lenkergewichte aus Billet-Aluminium abgerundet. Wer sein Motorrad auf der Rennstrecke einsetzen möchte, kann den Racing-Tankdeckel aus Billet-Aluminium, die Bremssattel-Kühlkanäle und die offene Kupplungsabdeckung aus Karbon montieren sowie das Kit zum Entfernen des Kennzeichenhalters verwenden. Dieses Zubehör ist im Lieferumfang des Motorrads enthalten.

Das Motorrad wird durch das Typenschild am Motor, das den Namen (Desmosedici Stradale) trägt, die aus gefrästem Aluminium gefertigte Gabelbrücke und die spezielle Dashboard-Animation, welche die Seriennummer des Motorrads anzeigt, weiter aufgewertet. Die gleiche Nummer ist auch auf dem Aluminiumeinsatz des Zündschlüssels eingraviert.

Jede Panigale V4 Lamborghini wird mit einem Echtheitszertifikat und einer speziellen Motorradabdeckung geliefert, die sich in einer speziellen, personalisierten Box befindet und zur Lackierung passt. Darüber hinaus erfolgt die Auslieferung jeder Panigale V4 Lamborghini in einer exklusiven, maßgefertigten Holzkiste, die mit einem speziellen Heckständer ausgestattet ist, der wiederum zur Lackierung des Motorrads passt.

Zusätzlich zu diesen 630 Exemplaren produziert Ducati auch eine noch exklusivere Serie namens Speciale Clienti, die nur für 63 Lamborghini-Kunden erhältlich ist. Diese wenigen Auserwählten können in direktem Kontakt mit dem Ducati Centro Stile die Farbgebung ihres Lamborghini auf ihre Ducati Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti übertragen oder aus den vom Ducati Centro Stile vorgeschlagenen Farbkombinationen auswählen.

Für Revuelto-Besitzer ist dies eine einzigartige Gelegenheit: Die Möglichkeit, die Individualisierung ihres Supersportwagens auf ihr Motorrad auszudehnen, ermöglicht es, das perfekte Paar zu kreieren, eine echte Custom-Garage, in der jedes Detail die Identität des Kunden widerspiegelt.

Darüber hinaus können Speciale-Kunden auch die Gravur der Gabelbrücke individuell gestalten und der hintere Ständer wird in der gleichen gewählten Lackierung lackiert, wodurch jedes Exemplar zu einem Einzelstück wird.

Weiter können Besitzer der Ducati Panigale V4 Lamborghini ihren Look mit einem Helm, einer Jacke und einem Lederkombi in limitierter Auflage zu vervollständigen, die das gleiche Farbschema wie die 630 Motorräder aufweisen. Käufer der Speciale Clienti-Version können die Lederkombi in den Farben ihres Motorrads bestellen. Die Auslieferung der Ducati Panigale V4 Lamborghini beginnt im September 2025. Der Händler Ihres Vertrauens nimmt die Bestellung entgegen und verrät ihnen auch die Höhe der finanziellen Kompensation.