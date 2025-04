Honda: Bis zu 6 Jahre Garantie auf Motorräder

Mit dem neuen Garantie-Programm SAWA verlängert Honda in Europa die Garantie auf strassenzugelassene Motorräder und Roller aus bis zu sechs Jahre. Bedingung: Alle Inspektionen gemacht.

Honda gibt die Einführung der neuen Service-aktivierten Garantie SAWA (steht für Service Activated Warranty) bekannt. Dieses Garantie-Programm gilt ab April 2025 in 14 EU-Ländern sowie Großbritannien und deckt alle straßentauglichen Motorräder und Roller von Honda, vom Elektroscooter EM1 e: bis zum Luxustourer GL1800 Gold Wing, für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren ab dem Datum der Erstzulassung ab.

Um die neue SAWA-Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Kunden den vorgeschriebenen Wartungsplan einhalten und die Inspektionen bei einem autorisierten Honda Händler vornehmen lassen, wobei Honda Originalersatzteile zu verwenden sind.

Dadurch verlängert sich die bisher zweijährige Gewährleistungs-Garantie ohne Kilometerbegrenzung automatisch um jeweils weitere zwölf Monate, bis insgesamt maximal sechs Jahre erreicht sind. Das heisst, es muss nach den ersten beiden Jahren jeweils im Jahresabstand eine Inspektion bei einem Honda-Händler durchgeführt werden – auf Kosten des Besitzers.

Die neue Service-aktivierte Garantie SAWA gilt bei über 800 Honda Vertragshändlern in 15 Ländern. Diese verlängerte Gewährleistung ist nicht an den Eigentümer gebunden, sondern an das Fahrzeug – und damit beim Weiterverkauf übertragbar ist. So können gebrauchte Honda Motorräder und Roller von der langfristigen Garantie-Sicherheit profitieren, was auch die Werterhaltung bei einem Weiterverkauf positiv unterstützt.