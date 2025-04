James Bond: Ein echter Racer und seine Fahrzeuge

​Wer sich im Formel-1-Fahrerlager umhört oder mit Renn-Fans ins Gespräch kommt, der merkt bald: Viele blicken über den Tellerrand des Motorsports hinaus und sind beispielsweise glühende Fans von – James Bond.

In 44 Jahren Formel 1 habe ich gelernt: Nicht alles im GP-Fahrerlager dreht sich um Reifenmischungen und Rennstrategie. Die Interessen des Fachpersonals sind breit verteilt, aber zwei Tendenzen sind verstärkt zu spüren. Viele Mitglieder des Formel-1-Zirkus sind glühende Fans des NASA-Weltraumprogramms, mit der Mondlandung als Highlight, sowie von – James Bond.

Eigentlich müsste uns das nicht weiter verblüffen: Raumfahrt und Rennwagenbau haben viel gemein, und die ganzen technischen Leckerbissen rund um den berühmtesten Spion der Welt sind überaus faszinierend. Und dann diese Autos! Kein Zweifel, der Agent im Dienste Ihrer Majestät hat das Herz eines Racers.

Natürlich geht die Magnetkraft der Bond-Geschichten weit übers Fahrerlager hinaus. Auch bei GP-Besuchern ist der Martini-Kenner ein Riesenthema. Ich erinnere mich daran, wie die Ausstellung «Bond in Motion» eine Weile mit dem Formel-1-Zirkus mitwanderte und zu einem immensen Erfolg wurde.

Die Menschen traten sich gegenseitig auf die Füsse, um Blicke auf einige der klassischen Filmwagen werfen zu dürfen (Aston Martin! Lotus Esprit!), im Publikum auch auffallend viele Mitarbeiter der GP-Rennställe.



Red Bull Racing rückte im Sommer 2019 mit 007-Werbung auf den Rennwagen aus, und jeder GP-Besucher weiss die Schönheit eines Aston Martin DB5 zu schätzen. Bei den etwas älteren Fans ein grosses Thema: Klar hatten viele Kinder Spielzeug-Autos aus dem Bond-Universum (am liebsten mit kleinen Gadgets wie einer hochfahrbaren Kugel-Schutzwand am Heck des Aston).



Gemäss Filmfachleuten ist James Bond mit einem Einspielergebnis von weit mehr als 7 Milliarden US-Dollar aus 25 Filmen die drittlukrativste Film-Franchise der Welt – hinter den Filmen aus dem Marvel-Universum und Star Wars.



Ein Teil der Faszination für James Bond besteht ohne jeden Zweifel im eindrucksvollen Wagenpark von 007 und seiner Widersacher, und da haben wir nun für Sie einen echten Leckerbissen: Matthew Field and Ajay Chowdbury: Spy Octane – The Vehicles of James Bond, Volume 1, aus dem Verlag Porter Press in England.



Anlässlich des 60. Jahrestages des Films «Goldfinger» (für viele Fans DER Bond-Film, nicht zuletzt dank des mit Gadgets vollgestopften Aston Martin DB5) ist «Spy Octane – The Vehicles of James Bond», produziert worden.



Verfasst von den renommierten Bond-Historikern Matthew Field und Ajay Chowdhury, handelt es sich hier um den ersten von drei Bänden, die einen detaillierten Blick auf jedes einzelne Fahrzeug in den James Bond-Filmen werfen.



Wir dürfen an dieser Stelle gerne vorwegnehmen: Dies ist rundweg das beste und umfassendste Buch, das je über die Fahrzeuge im Bond-Universum erschienen ist, fundiert geschrieben und üppig bebildert. Ein Superlativ in Buch-Form.



In unglaublicher, jahrelanger Detektivarbeit haben die Autoren bisher unentdeckte und bahnbrechende Geheimnisse hinter Fahrzeugen wie dem Toyota 2000GT Cabrio, dem Moon Buggy und natürlich dem Kult-Auto schlechthin, dem Aston Martin DB5 aufgedeckt, wohl das berühmteste Film-Auto der Welt.



Spy Octane präsentiert zum ersten Mal die ultimative, kaum zu überbietende Geschichte jedes dieser aufregenden Fahrzeuge – und vieler mehr. Das Buch stützt sich auf Hunderte exklusiver Interviews mit Filmemachern, Schauspielern, Stunt-Fahrern, Führungskräften der Automobilindustrie, Museumskuratoren und privaten Fahrzeugbesitzern sowie auf unzählige Zeitschriften, Bücher, Magazine und unveröffentlichte Unterlagen aus der Automobil- und Unterhaltungsbranche.



Dieses Buch ist ein Schwergewichtler in jeder Beziehung: Auf 416 Seiten hochwertigen Papiers werden, in umwerfendem Layout, mehr als 800 Fotos und Illustrationen gezeigt; mit unzähligen Details, welche selbst Bond-Kenner immer wieder ins Staunen versetzen werden.



Es gibt so viel zu entdecken. Einige der beschriebenen Bond-Autos und -Fahrzeuge gingen auf glamouröse Werbetouren rund um die Welt, andere landeten auf der Rennstrecke, in Museen, in den Händen von Sammlern – oder wurden dem Verfall preisgegeben, nur um Jahrzehnte später wiederentdeckt zu werden.



Wir Leser lassen uns staunend ein auf eine wundervolle Reise durch das goldene Zeitalter von James Bond in den 1960er Jahren. Wir erkunden die Leidenschaft des Bond-Schöpfers Ian Fleming für exotische Reisen und individualistische Automobile, bevor wir die Vielzahl von Fahrzeugen detailliert beschrieben erhalten, die 007 in den ersten sieben Bond-Filmen zu Lande, zu Wasser und in der Luft vorantrieben.



Band 1 behandelt die erste Ära von James Bond, als Sean Connerys Darstellung den Superspion von Autor Ian Fleming zu einem weltweiten Phänomen machte. Bis heute ist der Schotte für zahlreiche Fans der beste Bond.



Das Thema hätte nicht in besserer Hand sein können: Matthew Field und Ajay Chowdhury haben gemeinsam an «Some Kind of Hero: The Remarkable Story of the James Bond Films» gearbeitet, das 2015 von The History Press veröffentlicht wurde. Sie kuratierten und schrieben die Sonderausgabe der Bücher «Remembering Roger Moore» und «Sean Connery: A James Bond Journey» für MI6 Confidential. Ihre Arbeiten sind in James Bond-Artikeln und -Publikationen auf der ganzen Welt erschienen.



Spy Octane hat in den ersten Wochen nach seinem Erscheinen begeisterte Kritiken erhalten. Der Telegraph bezeichnet das Werk als «das endgültige Bond-Autobuch». Octane lobt: «Jede Seite dieses wunderbaren Buches scheint Edelsteine zu enthalten, ein absolutes Meisterwerk.» Und Classic & Sports Car betont: «Die Tiefe der Recherche ist atemberaubend, aber dennoch so gestaltet, dass sie wunderbar zugänglich bleibt.»



Field und Chowdbury gelingt ein Spagat, an dem viele Buchautoren zuvor gescheitert sind: Sie schaffen es, den Bond-Kenner genauso in ihren Bann zu ziehen wie den Bond-Novizen. Hier kommen Kino-Fans, Auto-Freunde und Bond-Liebhaber gleichermassen auf ihre Kosten.



Also kommen Sie mit hinter den Kulissen der spektakulären Transportmittel, die der Schotte Sean Connery und der Australier George Lazenby in sieben Action-geladenen Bond-Streifen, von «Dr. No» (1962) bis «Diamonds Are Forever» (1971), bewegt haben.



Zum ersten Mal wird die komplette Geschichte aller vier Aston Martin DB5 enthüllt, die bei den Dreharbeiten und der Promotion von «Goldfinger» (1964) und «Thunderball» (1965) eingesetzt wurden. Jeder der Besitzer dieser Autos hat im Laufe der Jahre tief in seinen Familienarchiven gewühlt, um das Buch mit Fotos und Dokumenten zu unterstützen, von denen die meisten nie zuvor veröffentlicht wurden.



Spy Octane präsentiert erstmals die wahre Geschichte der beiden Toyota 2000GT Cabriolets, die speziell für «You Only Live Twice» (1967) gebaut wurden – und eines davon galt bisher als verschollen.



Das Buch erklärt, was mit den zwei Aston Martin DBS Vantages und den drei Mercury Cougar XR-7 Cabrios geschah, die bei den Dreharbeiten zu «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» (1969) verwendet wurden. Wie Spy Octane exklusiv enthüllt, haben alle diese Autos bis heute überlebt.



Aber Spy Octane umfasst mehr als Autos. Es beschreibt jedes Fahrzeug aus den ersten sieben Filmen – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Es enthüllt die faszinierende Geschichte des Autogyros Little Nellie, der in «You Only Live Twice» die Hauptrolle spielte, und enthält exklusive, unveröffentlichte Papiere und Logbucheinträge von Little Nellies Erfinder und Pilot, Wing Commander Ken Wallis.



Spy Octane bietet eine aussergewöhnliche Sammlung von Bildern, die nie zuvor veröffentlicht wurden. Auto Matthew Field: «Einige dieser Bilder haben mehr als ein halbes Jahrhundert lang auf Dachböden gelegen. Wir haben Zugang zu Privat- und Firmenarchiven auf der ganzen Welt erhalten, darunter auch zu denen von Ford und Toyota, die uns eine Fülle unglaublicher, noch nie veröffentlichter Fotos zur Verfügung gestellt haben.»



Die Fotos aus dem Ford-Archiv zeigen das Stunt-Team bei der Arbeit an der Verfolgungsjagd in «Im Geheimdienst Ihrer Majestät». Ferner sind Fotos, Zeichnungen und Produktionsnotizen aus den Sammlungen der Fahrzeugbauer Dean Jeffries und George Barris zu sehen, welche die futuristischen Fahrzeuge für «Diamonds Are Forever» gebaut haben.



«Die Geschichte einiger dieser Fahrzeuge ist unglaublich und übertrifft selbst die weit hergeholteste Spionagegeschichte», meint Matthew. «All diese aussergewöhnlichen, noch nie erzählten Geschichten mit mehr als 800 Bildern zu verweben, ist auch für uns ein wahr gewordener Traum.»



Ajay Chowdbury ergänzt: «Wir sind mit der Zusammenarbeit so vieler Menschen gesegnet, die uns ihre Geschichten zum ersten Mal anvertraut haben. Wir haben 007-Fahrzeuge ausgegraben, die für immer verloren geglaubt waren.»



Machen Sie Ihre Mitmenschen darauf gefasst, dass Sie zahlreiche Stunden abtauchen werden, wenn Sie Spy Octane in die Hand nehmen – es wird Ihnen ziemlich schwerfallen, das Buch zur Seite zu legen.







Das Wichtigste in Kürze



Matthew Field and Ajay Chowdbury: Spy Octane – The Vehicles of James Bond, Volume 1

Aus dem Verlag Porter Press, England

ISBN: 978-1-913089-85-6

Text in englischer Sprache

Format 31,5 x 27 cm

416 Seiten

Mehr als 800 Fotos

Für rund 120 Euro im Fachhandel oder direkt bei Porter Press