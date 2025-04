Neu: Qualitätssiegel für Ausbildung und Training

Gemeinsame Sache machen ab sofort der Europäische Verband der Motorradhersteller ACEM und der internationale Dachverband des Motorradsports FIM und rufen europaweite Kampagne zu Motorradtrainings ins Leben

Mit der europaweiten Kampagne LEARN – RIDE – ENJOY – REPEAT (Lernen – Fahren – Genießen – Wiederholen) möchten die beiden Verbände Motorrad-Neulinge sowie erfahrene Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zur Teilnahme an einem freiwilligen Motorradtraining motivieren.

Nach wie vor sind das Motorrad und der Roller ein wichtiges Mobilitäts- und Freizeitmittel in ganz Europa. Um die Sicherheit sowohl für Neuaufsteiger als auch für erfahrene Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zu erhöhen, sind hochwertige freiwillige Motorradtrainings das Mittel der Wahl. Hier werden neue Kenntnisse und Fähigkeiten erlernt und Erfahrungen gesammelt, um sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen.

«ACEM ist zuversichtlich, dass diese Kampagne die europäischen Straßen für Motorradfahrer sicherer macht, einen wichtigen Beitrag zu den EU-Sicherheitszielen leistet und eine integrative Verkehrssicherheitskultur schafft, von der alle profitieren», sagt Antonio Perlot, Generalsekretär von ACEM.

Jesper Christensen, Direktor der Mobilitätskommission der FIM, ergänzt: «Motorradfahren ist bequem und macht Spaß und vermittelt ein Gefühl von Freiheit, aber Motorradfahrer müssen sich der potenziellen Risiken im Straßenverkehr bewusst sein und die für Zweiräder spezifischen Gefahren erkennen. Die FIM setzt sich für eine qualitativ hochwertige freiwillige Schulung ein, und wir zählen voll und ganz auf unsere europäischen und nationalen Partner, um die Reichweite und Wirkung der Kampagne zu verstärken. Diese Kampagne zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass sich die Branche und die Fahrerorganisationen gemeinsam für ein sichereres und nachhaltiges Motorradfahren einsetzen.»

Europäisches Qualitätssiegel für Motorradtrainings

Mit der neuen Kampagne möchten ACEM und FIM Motorradfahrer und -fahrerinnen in ganz Europa dazu anregen, an zertifizierten Schulungsprogrammen teilzunehmen. Dabei baut die Kampagne auf dem Erfolg des Europäischen Qualitätssiegel für Motorradtrainings (European Motorcycle Training Quality Label) auf. Das freiwillige Zertifizierungssystem für Motorradtrainings, initiiert vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR), ACEM und FIM, informiert Motorradfahrer und -fahrerinnen über die besten Trainingsprogramme in ihren Ländern. Bisher wurde das Qualitätssiegel an 36 Programme in elf Ländern vergeben.

Antonio Perlot ist sich sicher: «Das Europäische Qualitätssiegel für Motorradausbildung ist ein wichtiger Pfeiler der Sicherheitsstrategie der Motorradindustrie. Freiwillige Schulungen bieten Motorradfahrern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten weiter zu verbessern, ihr Verkehrsbewusstsein zu schärfen und eine strategische Fahrweise zu entwickeln.»