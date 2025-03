Alvaro Carpe: «Härtestes Rennen meiner Karriere»

Rookie Alvaro Carpe (KTM Ajo) erzielte in seinem ersten Moto3-Rennen als Stammfahrer Rang 2. In der Hitze von Buriram orientierte sich der 17-Jährige auch an seinem Teamkollegen Jose Antonio Rueda.

Alvaro Carpe holte sich 2024 den Gesamtsieg im Red Bull Rookies Cup und in der JuniorGP-Kategorie. Der 17-Jährige sicherte sich damit einen Platz im KTM-Ajo-Team. Er startete im letzten Jahr beim Saisonfinale in Barcelona mit einer Wildcard und belegte bei seinem Moto3-Debüt Platz 19.

Bereits bei den Vorsaison-Tests in Portimao und insbesondere in Jerez bewies Carpe, dass er sich auf dem Moto3-Bike auf Anhieb wohl fühlte. In Andalusien war der Spanier immer bei den Schnellsten dabei.

Im ersten Moto3-Rennen 2025 in Buriram wurde der Rookie hinter seinem Teamkollegen Jose Antonio Rueda Zweiter und holte bei seinem ersten Auftritt als Stammfahrer gleich seinen ersten Podestplatz – der letzte Rookie, dem dies gelang, war Pedro Acosta im Jahr 2021.

Von Startplatz 6 hielt sich Carpe zu Beginn in der Spitzengruppe, dann fiel er bis auf Platz 13 zurück. Nachdem er sich wieder gefangen hatte, kämpfte er sich Position um Position nach vorne und setzte sich in einem sehenswerten Finish gegen Adrian Fernandez und Stefano Nepa durch. In einem turbulenten und sturzreichen Rennen behielt der Klassenneuling die Ruhe und fuhr seine ersten 20 Punkte in der Motorrad-WM ein.

«In bin sehr stolz darauf, im ersten Rennen in meiner Rookie-Saison als Zweiter auf dem Podium zu sein. Ich war sehr erleichtert, als ich die Ziellinie querte, denn für mich war es bislang das härteste Rennen in meiner Karriere», meinte Carpe in der anschließenden Pressekonferenz. «Die erste Runde war sehr schwierig und ich versuchte mich auf die Pace in der Weltmeisterschaft einzustellen. Es haben mich viele Fahrer überholt. Aber ich dachte mir, dass ich ruhig bleiben muss und ich ebenfalls überholen kann – weil ich auch die Pace und das Level habe, um vorne zu sein.»

Sein zweiter Platz ordnet Carpe auch als Teamerfolg ein. «Ich orientierte mich an meinem Teamkollegen, denn er war sehr schnell – er hatte während des gesamten Wochenendes eine unglaubliche Pace», betonte er. «Ich bin auch stolz auf ihn, wir haben ein gutes Verhältnis. Dieses Resultat ist auch darin begründet, weil wir sehr gut zusammenarbeiten und wir einander helfen.»

Für Carpe war es zugleich eine Premiere auf dem Chang International Circuit. «Natürlich hat es mich überrascht, denn ich bin ein Rookie und es war mein erstes Rennen. Aber die Pace war unglaublich und auch diese heißen Bedingungen waren extrem.»

Ergebnisse Moto3 Buriram, Rennen (2. März):

1. Jose Antonio Rueda (E), KTM, 19 Runden in 32:14,412 min

2. Alvaro Carpe (E), KTM, +7,276 sec

3. Adrian Fernandez (E), Honda, +7,341

4. Stefano Nepa (I), Honda, +7,590

5. Matteo Bertelle (I), KTM, +10,242

6. Dennis Foggia (I), KTM, +11,644

7. David Almansa (E), Honda, +12,068

8. Riccardo Rossi (I), Honda, +13,138

9. Joel Esteban (E), KTM, +21,956

10. Luca Lunetta (I), Honda, +22,031

11. Ruche Moodley (ZA), KTM, +22,158

12. Angel Piqueras (E), KTM, +29,798

13. Adrian Cruces (E), KTM, +29,930

14. Marcos Uriarte (E), Honda, +30,044

15. Cormac Buchanan (NZ), KTM, +57,228

– Scott Ogden (GB), KTM,1 Runde zurück

– Jakob Rosenthaler (A), KTM,1 Runde zurück

– Joel Kelso (AUS), KTM, 5 Runden zurück

– David Munoz (E), KTM, 7 Runden zurück

– Nicola Carraro (I), Honda, 9 Runden zurück

– Ryusei Yamanaka (J), KTM, 10 Runden zurück

– Guido Pini (I), KTM, 11 Runden zurück

– Taiyo Furusato (J), Honda, 12 Runden zurück

– Valentin Perrone (RA), KTM, 13 Runden zurück

– Tatchakorn Buasri (T), Honda, 13 Runden zurück

– Eddie O’Shea (GB), Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 1 von 22 Rennen:

1. Jose Antonio Rueda, 25 Punkte. 2. Alvaro Carpe 20. 3. Adrian Fernandez 16. 4. Stefano Nepa 13. 5. Matteo Bertelle 11. 6. Dennis Foggia 10. 7. David Almansa 9. 8. Riccardo Rossi 8. 9. Joel Esteban 7. 10. Luca Lunetta 6. 11. Ruche Moodley 5. 12. Angel Piqueras 4. 13. Maros Uriarte 3. 14. Adrian Cruces 2. Cormac Buchanan 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 25 Punkte. 2. Honda 16.