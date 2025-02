Adrian Cruces ersetzt Noah Dettwiler in Thailand

Der Spanier Adrian Cruces, der 2025 in der Moto2-EM an den Start geht, wird Noah Dettwiler beim Moto3-Rennen in Buriram vertreten. Der Schweizer hatte sich beim Jerez-Test am linken Handgelenk verletzt.

Noah Dettwiler hatte am zweiten Tag des Moto3-Tests in Jerez einen heftigen Highsider in Kurve 6 und zog sich dabei eine Verletzung im linken Handgelenk zu. Der Test war für den Schweizer somit vorbei – er reiste umgehend nach Barcelona, wo er am letzten Freitag in der Klinik von Dr. Xavier Mir operiert wurde. «Die Operation ist gut verlaufen, man hat ihm im linken Handgelenk eine Platte und Schrauben eingesetzt», meinte sein Manager David Kriech direkt nach dem Eingriff.

Dettwiler flog am Samstag in die Schweiz zurück, um mit der Rehabilitation zu beginnen. Den Saisonauftakt in Thailand wird der 19-Jährige definitiv verpassen. Ersetzen wird ihn dort im CIP-Green-Power-Team der Spanier Adrian Cruces. Der 18-Jährige hatte Dettwiler bereits am letzten Testtag in Jerez vertreten. Cruces stammt aus Valencia und belegte 2024 in der JuniorGP-Kategorie Rang 7 in der Gesamtwertung. In der Saison 2025 wird er in der Moto2-Europameisterschaft auf Boscoscuro an den Start gehen.

Ob Cruces den verletzten Dettwiler in der Moto3-WM auch in Argentinien ersetzen wird, ist noch unklar. «Wir arbeiten daraufhin, dass wir hoffentlich in Argentinien zurück sein können. Das hängt aber davon ab, wie der Heilungsprozess verläuft», so Kriech.

Dettwiler brach sich bereits im vergangenen Oktober beim Japan-GP das Steißbein, als er nach einem heftigen Highsider auf den Asphalt aufschlug. In der Moto3-Saison 2025 belegte er mit zwei Punkten Gesamtrang 25.