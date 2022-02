Festival of Speed: Wayne Rainey fährt seine Yamaha! 23.02.2022 - 10:34 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Für den gelähmten Wayne Rainey wird die Yamaha YZR500 umgebaut

Das legendäre «Festival of Speed» in Goodwood an der englischen Südküste ist die größte historische Motorsportveranstaltung ihrer Art weltweit und für jeden Fan ein einmaliges Erlebnis.