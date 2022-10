Hondas «Behind the Dream»: Alberto Puig im Porträt

In der fünften Folge der Serie «Behind the Dream» geht es um Repsol-Honda-Teammanager Alberto Puig. Der Spanier, der selbst 1995 den 500er-GP von Spanien auf Honda gewann, spricht über sich und seine Vergangenheit.

Alberto Puigs Faszination für den Motorradsport begann früh als Kind, als er von seinem Vater eine 50er-Honda Monkey bekam. «Ich habe das Fahren gemocht und ich hatte Glück, dass ich gut war», erklärte der Spanier, der mit sieben Jahren an ersten Wettbewerben teilnahm. 1995 wurde er der erste Spanier, der einen 500-ccm-Grand Prix gewann – daheim in Jerez.

Nur vier Rennen später stürzte Puig in Le Mans so schwer, dass er viele Wochen und Monate mit den Folgen zu kämpfen hatte. Der Unfall sorgte dafür, dass er seine Karriere als Rennfahrer bereits Ende 1997 aufgab. Noch heute betont er: «Ich war zu schnell in dieser Kurve, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich gestürzt bin.»

«Ich kann nicht mehr fahren, aber ich kann den Leuten helfen zu fahren. Ich kann den jungen Fahrern helfen, diese Aktivität auszuüben», so rutschte der heute 55-Jährige in die Rolle, die ihn lange begleitete. Er wurde später Manager von Dani Pedrosa und feierte mit ihm zusammen die Titel in der 125er- und 250er-WM und insgesamt 31 MotoGP-Erfolge.

Heute ist Puig für das Repsol Honda Team in der MotoGP als Teammanager tätig. «Leute können viel Schwachsinn über Alberto verbreiten, aber für mich ist er von Bedeutung», betont der achtfache Weltmeister Marc Márquez über seinen Teammanager. «Er ist ehrlich. Wenn jemand ehrlich ist und mit dir Klartext spricht, hat diese Person normalerweise nicht viele Freunde.»

Puig ist nicht nur verantwortlich für die Fahrer im Team, sondern für jeden einzelnen Mitarbeiter. Der ehemalige GP-Fahrer weiß, dass er nicht der Typ ist, den jeder liebt. Das möchte er aber auch nicht. «Ich bin kein Schauspieler. Wie die Leute dich sehen, ist etwas, das du nicht kontrollieren kannst. Aber ehrlich gesagt ist es mir egal», lautet die Devise Puigs.

Mehr über Alberto Puig gibt es in der aktuellen Ausgabe von «Honda – Behind the Dream» auf YouTube. Vor dem MotoGP-Finale in Valencia wird der japanische Hersteller die sechste und letzte Folge der Serie veröffentlichen.