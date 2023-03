Marco Bezzecchi (Ducati): Ihn lieben Fans am meisten

In seiner zweiten MotoGP-Saison will Marco Bezzecchi seinen ersten Sieg in der Königsklasse einfahren. Am Rande der Präsentation des Mooney VR 46 Teams sprach der Italiener außerdem über seine langfristigen Ziele.

Am Montag präsentierte das Mooney VR46 Racing Team das Design ihrer Ducati GP22 für die Saison 2023. Marco Bezzecchi startet in seine zweite MotoGP-Saison auf dem Ducati-Modell, auf dem Pecco Bagnaia 2022 Weltmeister geworden ist. Mit einer Pole-Position in Thailand und einem zweiten Platz in Assen legte der 24-jährige Italiener eine beeindruckende Debüt-Saison hin, die ihm WM-Rang 14 und den Titel «Rookie of the Year» eingebracht hat.

In diesem Jahr strebt «Bez» nach Höherem. «Das Bike ist fantastisch, ich mag es sehr. Mein größtes Ziel ist es, meinen ersten MotoGP-Sieg einzufahren, danach werde ich weitersehen. Letztes Jahr hatte ich viel Selbstvertrauen, aber nicht genug Erfahrung. Das wird in dieser Saison anders sein.»

Aufgrund des neu eingeführten MotoGP-Sprint müssen sich die Fahrer auf deutlich anstrengendere Wochenenden vorbereiten. Der WM-14. des Vorjahres hat sein Wintertraining entsprechend angepasst: «Die Intensität im Sprint-Rennen wird deutlich höher sein als im FP4. Daher habe ich mit meinem Fitnesstrainer Carlo Casablanca meinen Trainingsplan etwas geändert.» Jedoch betonte er mit einem Schmunzeln: «Die Details werde ich nicht verraten, denn es gibt Dinge, die muss nicht jeder wissen. Aber wir haben gute Arbeit geleistet und sind vorbereitet.»

In Hinblick auf seine langfristigen Ziele gab sich Bezzecchi offenkundiger: «Mein Karriereziel ist es natürlich, in ein Werksteam zu kommen.» Dabei stellte er klar: «Die MotoGP ist die Königsklasse unseres Sports. Egal ob in einem Satelliten- oder einem Werksteam, allein hier dabei zu sein ist fantastisch.»

Jedoch ist sich Bez auch der Verpflichtungen bewusst, die mit einem Werksplatz einhergehen: «Du hast mehr Druck und die Leute haben höhere Erwartungen an dich, denn du bist dann das Gesicht für Ducati.» Warum er dennoch zu den Werks-Fahrern Pecco Bagnaia und Enea Bastianini aufschaut? «Ein Werksfahrer ist der, den die Ducati-Fans am meisten lieben. Daher ist es mein Ziel, einen Platz in diesem Team zu ergattern.»